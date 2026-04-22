Rocío Chipont, empresaria: "El Estado te obliga a hacer una formación antiacoso que vale 200 euros por trabajador y que tienes que pagar tú, si es obligatorio debería estar financiado por el Estado"

En España, el papel del Estado en la regulación de la actividad económica lleva años en el centro del debate. Normativas laborales, cargas fiscales y obligaciones administrativas marcan el día a día de miles de autónomos y pequeños empresarios, que a menudo denuncian sentirse desbordados por la burocracia y los costes asociados a cumplir con la ley.

A esto se suma una percepción cada vez más extendida: que el sistema no siempre favorece a quien genera empleo. Mientras algunos sectores reclaman más protección social, otros insisten en que las exigencias regulatorias están asfixiando la iniciativa empresarial, especialmente en el caso de las pequeñas empresas y los trabajadores por cuenta propia.

Alamy Stock Photo Muchas limitaciones vienen por parte del propio Estado

“Si es obligatorio, debería pagarlo el Estado”

En este contexto, la empresaria Rocío Chipont lanza una crítica directa en una entrevista en el canal de Kim Fermisson. Su mensaje ha generado debate en redes sociales: “El Estado te obliga a hacer una formación antiacoso que vale 200 euros por trabajador y que tienes que pagar tú, si es obligatorio debería estar financiado por el Estado”, señala.

Chipont pone el foco en uno de los costes menos visibles para el público general: las obligaciones formativas que deben asumir las empresas. Aunque reconoce que estas medidas tienen un objetivo positivo, cuestiona quién debe asumir el coste: “Está bien ese plan, pero no olvidemos que es un plan que vale casi 200 euros por trabajador”, insiste.

La empresaria no se limita a este punto concreto. Durante la entrevista, describe un escenario que considera poco favorable para el emprendimiento en España. “Creo que en España se premia más al que se queja que al que genera empleo”, afirma.

Muchos autónomos tienen quejas de cómo funciona España

Entre los principales problemas que señala están la presión fiscal, la falta de información y la burocracia. “No estamos suficientemente informados a la hora de pedir ayudas o saber a qué tenemos derecho”, explica, subrayando que muchos autónomos navegan el sistema sin el conocimiento necesario.

Uno de los momentos más destacados de la conversación llega cuando aborda la maternidad. Chipont describe una realidad complicada para las mujeres autónomas: “Tú tienes que elegir entre ser madre o seguir generando dinero”, afirma.

Según explica, durante la baja maternal no pueden facturar, pero sí deben seguir afrontando gastos como alquiler, suministros o salarios. “Yo me voy de baja y tengo que seguir pagando todo, pero no puedo ingresar”, resume.

Además, denuncia una desigualdad respecto a las trabajadoras por cuenta ajena: “Una mujer deja de ser mujer cuando empieza a ser empresaria para el Estado”, sostiene.

En España se queja que trabajes tranquilo, que estés callado, cuando en realidad hay cosas que hay que arreglar" Rocío Chipont Empresaria

¿Empresario o funcionario? Un debate abierto

La entrevista también aborda una pregunta recurrente en España: si merece la pena emprender. Chipont reconoce las dificultades, pero no duda en su respuesta: “Para mí vale la pena ser empresario, pero después de 16 años, habiendo llorado y sufrido”.

Eso sí, desmonta la imagen idealizada que a menudo se proyecta en redes sociales: “Ser empresario es trabajar horas infinitas, sin vacaciones y con mucha presión”.

En contraposición, señala que el sistema tiende a valorar más la estabilidad del empleo público. “Se premia que trabajes tranquilo, que estés callado”, comenta, criticando lo que considera una cultura poco favorable al riesgo empresarial. Más allá de las críticas, Chipont reivindica el papel del empresario en la sociedad. “Para eso estamos los empresarios, para ayudar a la gente”, afirma.

Defiende que el emprendimiento no debería centrarse solo en generar ingresos, sino en aportar valor: “Si no entiendes que ser empresario es ayudar a las personas, entonces el problema lo tienes tú”.

La empresaria también apunta a un problema de base: la falta de educación financiera. “En la escuela no te enseñan a hacer una renta, y eso es algo básico”, lamenta.

Para ella, el cambio debe empezar desde la formación: más conocimientos financieros, más habilidades sociales y una visión más realista del esfuerzo que implica emprender.

En definitiva, sus palabras reflejan un malestar creciente entre autónomos y empresarios en España. Un debate que sigue abierto y que, a juzgar por la repercusión de sus declaraciones, está lejos de cerrarse.