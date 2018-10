Roca contrario a reformar Carta Magna pero de hacerse "debe ser con consenso"

Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, ha dicho entender la "legítima ambición" de reformarla y que la propia Carta Magna "lo contempla", pero él no es partidario y, ha dicho, "no seria bueno que se perdiera el consenso que la hizo posible", de modo que de hacerse debería ser "con un consenso".

En opinión de Roca, la pluralidad que existe ahora mismo en España requiere un pacto y ha subrayado que él, como padre de la Constitución, no tiene la pretensión ni deseo de que "no la toquen nunca" porque "esta ahí para que pueda mejorarse y modificarse", pero con un consenso que ahora mismo no ve "nada fácil".

El abogado también ha defendido el papel de los sindicatos y ha subrayado que no se puede hablar en este momento de crisis sindical porque "los sindicatos tienen y seguirán teniendo un papel muy importante en la construcción de la sociedad y en la economía y hay que facilitar su labor".

Por otra parte, ha eludido hablar sobre la situación de Cataluña al afirmar "hoy no toca eso", aunque sí ha precisado que "es muy necesario" tender puentes entre el Estado y la Generalitat y que, en su opinión, hay que "conocerse, respetarse y buscar soluciones en este tema y en todos los demás".

Roca ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de su conferencia "El papel del sindicalismo en la sociedad actual", dentro de una jornada organizada en Valladolid por UGT.

La memoria histórica de la clase obrera, además del presente y el futuro de las centrales obreras, es el objeto de esta jornada de UGT, con motivo de su 130 aniversario, que clausurará el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y en la que también ha participado el exjuez Baltasar Garzón.