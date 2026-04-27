Roberto, profesor de pastores: "Tenemos una empleabilidad altísima, de los 10 alumnos de la promoción de 2025, 8 están trabajando. Hay más demanda de la que podemos atender; el 60 % son varones y el 40 % mujeres"

En el corazón del Pirineo Aragonés, en San Juan de Plan, una iniciativa formativa está demostrando que el campo tiene futuro. La Escuela de Pastores de Aragón, conocida como 'la estiba', ha alcanzado una tasa de empleabilidad altísima, colocando en el sector a ocho de cada diez alumnos de su última promoción. Así lo explica Roberto, profesor del centro, en una entrevista concedida a María Pilar Dancausa, donde subraya que la demanda de formación supera con creces la oferta actual.

Tenemos una empleabilidad altísima" Roberto Escuela de pastores

El proyecto nació en 2015 por iniciativa municipal para dar respuesta a una realidad innegable: la ruptura de la transmisión del conocimiento tradicional. "Es un oficio que se ha transmitido siempre por transmisión oral o por el propio hacer en las familias", explica Roberto.

Sin embargo, esa cadena se rompió, dejando un vacío en la formación de nuevos profesionales para la ganadería extensiva, un sector estratégico para el mantenimiento de los ecosistemas rurales.

COPE Rebaño de ovejas pastando

Una formación para un oficio sin relevo

La escuela ofrece un programa de 860 horas que combina la teoría con el aprendizaje tutorizado directamente con los ganaderos del valle, quienes se han convertido en una pieza fundamental del proyecto.

El perfil del alumnado es muy diverso: desde jóvenes con raíces familiares en el sector hasta personas de origen urbano que, según Roberto, suplen la falta de conocimiento previo "con un 100% de vocación".

A pesar del éxito en la formación, los nuevos pastores se enfrentan a un obstáculo mayúsculo: el acceso a la tierra. Roberto lo define como el problema "más importante" para la gente joven. "Carecer de la base territorial necesaria para poder trabajar con tu ganado es la dificultad grande", afirma.

La herencia familiar sigue siendo la vía principal, mientras que la compra o el acceso a los derechos de pasto representan un desafío complejo que la actual reforma de la PAC no ha logrado resolver.

La tradición frente a la innovación

La visión de futuro del pastoreo presenta dos caras. Por un lado, la de pastores como Diego López, quien a sus 60 años en la Sierra Sur de Sevilla representa la dureza de un oficio sacrificado y sin descanso.

Su diagnóstico es tajante ante la falta de rentabilidad y relevo: "la lana y la leche no se venden". Para él, el final de la profesión parece inevitable.

Ovejas bomberas de Prádena de Atienza

Cuando se mueran los viejos, se acaba el pastoreo" Diego Pastor

En el extremo opuesto se encuentra Zacarías, un joven pastor de 30 años en el Pirineo que ha reinventado el oficio con una visión empresarial. Sin herencia ganadera, apuesta por la venta directa de corderos ecológicos para competir en calidad. "En el campo faltan ideas innovadoras porque hay muchas oportunidades", asegura. Además, ha creado asociaciones como "Pastores de Emergencia" para facilitar la conciliación en el sector.

Un futuro con rostro de mujer

El creciente interés por el pastoreo también está cambiando su perfil demográfico. Según los datos de la escuela, la presencia femenina es cada vez más notable.

Durante los últimos cinco años, el promedio de solicitudes refleja que el 40% son mujeres y el 60% son varones, una cifra que se materializa en las promociones y que dibuja un horizonte más diverso e igualitario para una de las profesiones más antiguas del mundo.