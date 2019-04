Rivera promete ampliar de uno a dos años la tarifa reducida de 50 euros para los nuevos autónomos

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, se ha comprometido este miércoles a ampliar de uno a dos años la tarifa reducida en las cuotas que pagan los nuevos autónomos, de manera que durante ese periodo solo tengan que abonar 50 euros al mes.

En un acto de partido en Las Palmas junto a los candidatos de Cs al Congreso por Las Palmas, Saúl Ramírez y David Morales, y la candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Vidina Espino, Rivera ha dicho que si llega al Gobierno tras las elecciones generales del 21 de diciembre, la denominada "tarifa plana" para los autónomos será "de 24 meses, en vez de 12".

"Vamos a dotar presupuestariamente la legislatura para que durante dos años los autónomos solo paguen 50 euros al mes", ha indicado tras recordar que esta medida ya la ha aplicado en Andalucía el Gobierno del PP y la formación naranja. Además, los autónomos societarios que gestionan una pyme también podrán beneficiarse de esta tarifa plana.

Asimismo, ha anunciado otras reformas que pretende impulsar su partido para sacar adelante una "segunda parte" de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo aprobada en 2017, con medidas adicionales para ayudar a los trabajadores por cuenta propia.

Entre ellas, que quienes tengan unos ingresos inferiores al salario mínimo no tengan que darse de alta en la Seguridad Social ni pagar cuotas fijas cada mes, y tampoco aquellos que realicen su actividad de forma no habitual. Estos autónomos no tendrán que pagar IVA y solo estarán obligados a hacer una declaración de la renta anual, no cada tres meses.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)