Ribera ve razonable hibernar algunos ciclos para reducir costes del sistema

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que cree razonable hibernar algunos de los ciclos combinados de gas para generación eléctrica que están infrautilizados para reducir los costes del sistema eléctrico y al mismo tiempo poder tenerlos disponibles por si acaso se llegaran a necesitar de aquí a algún tiempo.

Ribera, que ha participado este miércoles en El Ágora de El Economista, ha señalado que hay ciclos combinados que están funcionando "muy, muy por debajo, de lo que es razonable y rentable" y son un elemento significativo en la estructura de costes del sistema eléctrico.

Ha recordado que desde el marco europeo se ha dicho a España que no se pueden mantener unos sistemas de compensación por no funcionamiento o trasladar al promedio del coste reconocido por el sistema los costes de mantenerlos no operativos en aquellos momentos en que sí operan.

Ribera ha dicho que el problema regulatorio es complejo y desde el Ministerio creen que lo razonable sería hibernar algunos de ellos para reducir costes del sistema y al mismo tiempo tenerlos disponibles por si acaso se llegaran a necesitar.

Ha indicado que se van a necesitar mercados de capacidad y disponibilidad, vinculados al desarrollo del almacenamiento, y ha explicado que el Ministerio está ultimando una propuesta de regulación al respecto que dará cabida a una solución y que saldrá a información pública antes del verano.

Respecto a las modificaciones en el proyecto de Ley de Cambio Climático por su impacto en las refinerías, ha manifestado que "generaríamos una falta sensación de seguridad si introdujéramos una regulación distinta a la europea".

Con relación a las limitaciones a la exploración y explotación de hidrocarburos nuevas en el territorio nacional, ha dicho que, en general, ha sido bien acogido, pese al "pequeño ruido" que se ha generado, y ha señalado que habrá que evaluar qué acompañamiento se puede dar a los sectores del gas y el petróleo que están haciendo su propia reconversión.

En su opinión, estos sectores están haciendo razonablemente bien ese proceso, aunque a veces les gustaría disponer de más tiempo.

Con relación al Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, al que tendrán que contribuir los comercializadores de petróleo y gas, ha indicado que su introducción se hará de forma muy pausada e irá acompañado de otras cuestiones, como facilitar el cambio de calderas en los edificios o la creación de comunidades energéticas.

En cuanto a la entrada en vigor de la nueva factura de la luz el próximo 1 de junio, ha dicho que, en grandes líneas, beneficiará tanto a consumidores domésticos como industriales y que se hará una campaña de divulgación, que se presentará la semana que viene, para que el consumidor pueda beneficiarse de los precios más bajos que habrá en determinadas franjas horarias.

En cuanto a los precios en el mercado eléctrico mayorista, que repercute en la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), ha dicho que en tanto que el precio del CO2 siga al alza se pueden producir distorsiones en el precio final "poco agradables".

Por otro lado, ha señalado que próximamente saldrá un real decreto que regulará los puntos de recarga de coches eléctricos y ha señalado que el próximo Plan Moves de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos será abierto en el tiempo, además de facilitar no sólo la compra del coche, sino la instalación de puntos de recarga.