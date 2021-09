Ribera: la minoración de beneficios sólo afecta a contratos indexados a pool

(Actualiza la EC1378 con más información sobre qué instalaciones no se verán afectadas por el real decreto-ley)

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha aclarado este lunes que la minoración de beneficios a nucleares, hidráulicas y renovables a mercado sólo afectará a los contratos bilaterales indexados al mercado mayorista eléctrico (pool).

Para amortiguar el impacto de la subida del pool en el recibo de la luz de hogares y empresas por los altos precios del gas, el Gobierno aprobó la semana pasada un real decreto-ley que, entre otras medidas, obligará a estas centrales a devolver el 90 % de los beneficios "extra" que generen hasta marzo de 2022 debido a esos altos precios del gas (un coste en el que no incurren) y que el Ejecutivo cifra en unos 2.600 millones.

Esta medida levantó las críticas de todo el sector eléctrico, que alertó de que, dada su redacción ponía en peligro la viabilidad de los contratos bilaterales de suministro a largo plazo firmados con anterioridad y a precios más bajos que los que marca actualmente el pool, en máximos históricos.

"Estos días ha surgido debate en torno a qué significaba la minoración del gas (...) por eso hemos querido responder, de manera clara y transparente a las dudas del operador del sistema eléctrico sobre qué significaba y cómo interpretar quién está sometido a esta disposición", ha dicho la ministra durante la entrega de los premios de Enerclub ante un auditorio plagado de altos directivos de empresas energéticas.

"La inmensa mayoría de esos acuerdos bilaterales previos a no hace tanto tiempo, puesto que el gas ha crecido en casi un 270 % en menos de nueve meses, no tienen interiorizado ese rally del gas así que es obvio que no les afectará esta disposición, salvo que lo hayan indexado a la evolución del mercado mayorista", ha aclarado Ribera.

En este sentido, ha subrayado que es "obvio" que en el real decreto-ley han querido la rentabilidad de las compañías y que, por ello, incorpora un "suelo" a partir del cual no se activará el mecanismo de minoración -cuando el precio del megavatio hora en el mercado organizado del gas español (MIBGAS) sea de 20 euros o menos-.

Las grandes grupos y comercializadoras de electricidad tienen vendida gran parte de su producción del año mediante contratos bilaterales y a precios estables a precios fijos, que no pasan por el mercado a la hora de fijar precios.

Según un documento remitido después por el Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico, la norma que reduce los beneficios de determinadas instalaciones afectará concretamente a las plantas hidráulicas, termonucleares y renovables, entre las que se incluyen las eólicas, solares, hidroeléctricas o las que utilicen biomasa como combustible.

Sin embargo, el ministerio ha aclarado que quedarán excluidas de la aplicación de la nueva norma aquellas instalaciones que, pese a enmarcarse dentro de las tecnologías mencionadas anteriormente, cumpla con determinadas condiciones.

Así, la energía eléctrica afectada por el mecanismo de minoración de beneficios deberá estar cubierta por un contrato a plazo firmado antes de que entrara en vigor el real decreto-ley, y cuyo precio deberá ser fijo y no estar indexado al mercado mayorista eléctrico.

Además, estos contratos a plazo no pueden estar suscritos entre el generador eléctrico y cualquier empresa de su grupo empresarial para, finalmente, vender energía a una comercializadora del mismo grupo. EFE

