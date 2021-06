Ribera dice que la nueva tarifa de la luz no tendrá efecto en muchas familias

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que la nueva estructura de la tarifa de la luz no tendrá "ningún efecto" para muchas familias, pues tres cuartas partes del consumo se produce ya en las horas más baratas, y ha advertido del peligro de caer en ofertas "trampa".

"El 75 % de nuestros consumos se producen en hora valle y llana, eso hace que para muchas familias esto no tenga ningún efecto. Es decir, que si hacemos más o menos lo mismo, en una gran parte de las familias no se produce ningún inconveniente", ha aseverado.

"No es un tarifazo, no es un tetris y no fundimos a las familias", ha afirmado la ministra durante una entrevista en Antena 3, en la que ha dicho que el nuevo esquema tarifario procede de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y facilita la corrección de lo que sí fue un tarifazo y que supuso que en menos de tres años se duplicara el término fijo de la tarifa.

Por eso, "daba exactamente igual que consumiéramos más o menos porque pagábamos siempre lo mismo dado que la parte fija era muy alta. Creímos que había que corregirlo reduciendo la parte fija y dando más espacio a la viable para incentivar la eficiencia" y dando señales que permitieran gestionar mejor los consumos.

El objetivo, es que aquellos que quisieran aprovechar y ahorrar en horas que suponen ya una muy buena parte de los consumos cotidianos, como poner una lavadora al levantarse o el friegaplatos después de comer, lo pudieran hacer.

Además, ha recordado que ya había 10 millones de hogares con discriminación horaria, porque así lo habían elegido, y ha señalado que el resto de familias que pasarán ahora a tenerla verán que "en gran medida va a ser a su favor porque van a ver reducida su factura en esas horas en las que ya consumían y que serán más baratas".

PONER 40 LAVADORAS AL MES EN LAS HORAS CARAS FRENTE A LAS MÁS BARATAS ELEVARÍA LA FACTURA 4 EUROS

Ha añadido que, además, comparando las horas más caras con las más baratas, si se pusieran 40 lavadoras al mes en los tramos más altos la factura se incrementaría en 4 euros al mes.

"Es verdad que hay consumos que se mantienen en las horas más caras porque no se pueden cambiar, pero hay otros en los que podemos introducir pequeños cambios para no tener que incrementar exponencialmente nuestras inversiones en redes de distribución", ha afirmado Ribera, que ha lamentado que la entrada en vigor de la nueva factura haya coincidido con un momento en el que la electricidad está cara en el mercado mayorista, algo que les preocupa mucho.

Durante su intervención, la vicepresidenta cuarta ha pedido a los usuarios que tengan cuidado con las llamadas de comercializadoras ofreciendo una reacción "muy rápida" para que no le cambien las cosas, porque la experiencia indica que esas ofertas "vienen con trampa" y conllevan un incremento de la factura.

En cuanto a los pequeños negocios, como por ejemplo una peluquería o un bar, la ministra les ha animado a utilizar programadores para aquellos aparatos que así lo permitan o usar acumuladores porque lo normal es que si vienen de una tarifa regulada sin discriminación horaria "tengan algún pequeño incremento" como consecuencia de la subida de precios en el mercado mayorista.

"Si tenía una tarifa con discriminación horaria, lo más probable es que se quede en una situación muy parecida a la que tenía antes", ha asegurado Ribera.