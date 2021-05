Ribera carga contra modificación de impuesto de matriculación por el Congreso

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado de "regalo demagógico" la modificación en el Congreso del impuesto de matriculación para neutralizar el efecto del nuevo sistema de medición de emisiones (WLTP), que ha hecho que coches que no lo pagaban hayan pasado a pagarlo.

La modificación de los tramos en los que se estructura este gravamen fue incluida en la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, aprobada el martes por la Comisión de Hacienda del Congreso, a través de una enmienda de PdeCat que contó con el apoyo de PP, Vox y ERC.

"La fiscalidad de la energía es un tema sensible para las economías domésticas y la industria (...), para las señales que queremos enviar a la sociedad (...) Nos hubiera gustado poder hablar de la fiscalidad del automóvil en ese contexto de conjunto y no hacer regalos demagógicos que no son buenos ni para la industria ni para los consumidores", ha lamentado la ministra.

"Las normas europeas nos obligan a que los coches no emitan más de 95 gramos y aquí parece que algunos grupos han decidido regalar la matriculación hasta los 145 gramos", ha dicho la ministra durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El uso de la WLTP, que da valores más elevados que el anterior (NEDC), ha implicado que desde su aplicación, en enero, muchos coches que antes estaban exentos del pago del impuesto de matriculación hayan pasado a pagarlo y que otros hayan subido de tramo viendo así elevada la carga fiscal por este concepto.

La ley salida del Congreso deberá se refrendada por el Senado antes de entrar en vigor y la enmienda en ella incluida hace una corrección técnica de los tramos de emisiones de dióxido de carbono (CO2), con el fin de anular la subida de facto de esta tasa que supuso la aplicación de la WLTP para muchos modelos de vehículos.

Hasta ahora, los vehículos que emiten hasta 120 gr no pagan impuesto de matriculación, mientras que esta tasa es del 4,75 % para superiores a 120 y menores de 160, del 9,75 % para hasta 200 gr y 14,75 % para los que superen esa cifra.

Para neutralizar la subida del impuesto que para un mismo vehículo ha supuesto la aplicación de la WLTP, la propuesta de PdeCat eleva a 144 gr las emisiones a tipo 0, hasta 192 gr las emisiones gravadas al 4,75 %, hasta 240 gr las gravadas al 9,75 % y a partir de 240 gr las que llevan un gravamen del 14,75 %.

Desde el sector, se pidió en varias ocasiones la prórroga de la entrada en vigor del nuevo sistema de homologación para evitar la subida de precios que ha provocado y que está afectando a las ventas, o que se adaptaran los tramos para evitar el efecto WLTP como habían hecho ya Francia o Portugal.