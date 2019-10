Ribera ve en el cambio climático una oportunidad para Europa de ser "un actor global del siglo XXI"

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha asegurado que la lucha contra el cambio climático representa para Europa "una oportunidad importantísima" para erigirse en un líder y "actor global en el siglo XXI".

No obstante, en su participación en una jornada organizada por Esade en la sede de la Comisión Europea en Madrid, Ribera advirtió de que si no se aprovecha esta ocasión, se corre "el riesgo de verse conducido a un modelo de irrelevancia". "Hay que elegir un multilateralismo constructivo o por el contrario ir hacia un mundo que se asoma al abismo de la intolerancia, a un conflicto permanente. Algo que no queremos", dijo.

En el contexto actual de "emergencia climática", la ministra valoró también que el próximo Ejecutivo de la Comisión Europea haya incluido en el "'top five'" de su agenda la lucha contra el cambio climático y destacó que se trata de algo que "va más allá de países e ideologías".

Así, destacó que Europa cuenta con "todas las piezas" para abordar este proceso de transición energética hacia la descarbonización en 2050, aunque subrayó que es necesario "dar señales adecuadas para activar todas estas palancas". "Todos estamos llamados a desempeñar un papel fundamental", añadió.

A este respecto, subrayó la importancia de "facilitar" el despliegue de las renovables, "las que conocemos y las que están por aparecer", así como la promoción de soluciones para aumentar la electrificación o las infraestructuras o desafíos como el del almacenamiento, todo ello logrando una garantía de seguridad de suministro y una predictibilidad en los precios.

Además, señaló la necesidad de "combinar" la estrategia de transición justa con el resto de elementos, ya que representa "una gran oportunidad como sociedad". "España quiere estar en el lado de las oportunidades y no del lado de las complicaciones", aseguró.

Ribera recalcó que lograr todo esto "no es sencillo" y apuntó la necesidad de una acción concertada "en toda la Comisión Europea y en el Banco Europeo de Inversiones (BEI).