Ribera afirma que los peajes en autovías no se aplicarán hasta estar "asentada la recuperación" y con matices

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que la posible implantación de peajes en las autovías españolas no tendrá lugar hasta "no tener asentada la recuperación" económica en España, señalando además que se tendrá en cuenta el "dar las respuestas adecuadas" para aquellos sectores afectados que necesiten "algún tipo matiz".

En rueda de prensa, Ribera recordó que un mecanismo específico de pago por uso de la infraestructura, que forma parte del paquete de reformas estructurales que el Gobierno ha remitido a Bruselas para la recepción de fondos comunitarios asociados al Plan de Recuperación y Resiliencia, "no es algo nuevo", ya que se ha planteado en el pasado en España y en países del entorno.

No obstante, subrayó que este mecanismo de peajes en las carreteras españolas "no está definido ni perfeccionado", sino que es una propuesta en la que se está trabajando.

"Lo que sí que hay es un compromiso por parte del Gobierno de buscar al máximo el consenso y que esta medida, que no está definida y no es de aplicación inmediata, no llegue a materializarse hasta no tener asentada la recuperación y la integración de aquellas respuestas adecuadas a los colectivos que necesiten algún tipo de matiz", dijo.

Respecto a la reforma fiscal 'verde', indicó que se trata de "una reflexión" que corresponde al grupo de fiscalidad creado por el Ministerio de Hacienda, cuyas conclusiones se conocerán en febrero de 2022.

De todas maneras, reiteró que la idea del Gobierno pasa por contar con "un sistema fiscal justo que permita financiar los servicios públicos, garantizar ese papel de redistrubución y beneficio social para todos".

Aún así, Ribera destacó que "en absoluto" se está pensando "en ningún tipo de impacto regresivo para las clases trabajadoras o con renta media".

FISCALIDAD DEL SECTOR AÉREO, "UN DEBATE EUROPEO".

En lo que se refiere a la revisión de la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores, que quedó congelada en plena pandemia, indicó que se trata de un "debate más amplio", ya que forma parte también del "debate europeo".

Por ello, consideró que cuando se tenga tanto la opinión del grupo de expertos como de las autoridades europeas se dispondrá de "dos 'inputs' para tomar decisiones a partir del año que viene".