Reyes Maroto asegura que España está preparada para un Brexit sin acuerdo

La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha asegurado este martes que España está preparada para un Brexit sin acuerdo y ha lanzado un mensaje de calma a las empresas exportadoras y al sector turístico.

Maroto ha añadido en el 50 aniversario de la Asociación de empresas industriales internacionalizadas (Amec) que el Gobierno ha aprobado "un plan integral de contingencia para preservar el normal desarrollo de los flujos comerciales y de los intereses económicos de España".

La ministra ha declarado a los medios que, respecto a las empresas, "estamos preparados y reforzaremos los mecanismos de apoyo en aduanas y en el SOIVRE (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones)".

Respecto a una posible disminución de visitantes británicos a España con la prevista salida del Reino Unido de la UE, Maroto ha asegurado que el Gobierno garantizará "toda una serie de instrumentos de forma que no haya cambios respecto a los requisitos que se exigen al turista británico", por lo que estos podrán "seguir viniendo a España sin ningún problema"

La ministra ha asegurado que "no va a haber visados" y que los turistas "van a poder mantener la sanidad, que no va a encarecer su coste" y que "no va a haber ningún encarecimiento asociado a los mecanismos que se podrían activar como consecuencia de que Reino Unido pase a ser un tercer mercado".

"Estamos también trabajando en una campaña informativa con los touroperadores para que trasladen a los británicos que están decidiendo en estos momentos qué viaje contratan que España está preparada y que no van a tener ninguna diferencia respecto a los costes de los viajes", ha añadido.

Asimismo, la ministra ha explicado que el Gobierno garantizará la reciprocidad de trabajadores británicos que están trabajando en España en el ámbito turístico y viceversa, para que tengan "las mismas condiciones laborales" que hasta ahora.

Respecto al plan de contingencia del Gobierno, este prevé "un aumento de los medios materiales y personales para normalizar el control aduanero y la red SOIVRE", además de reforzar el personal en organismos como la Oficina Económica y Comercial de Londres "para satisfacer mejor la complejidad que puede suceder si hay un Brexit sin acuerdo".

Además, la ministra ha precisado que el portal del ministerio ofrece información a las empresas acerca de la salida de Reino Unido y que, asimismo, se han aprobado ayudas a empresas como el cheque Brexit.

"Sea cual sea el futuro de la relación entre el Reino Unido con la Unión Europea y con España, lo importante es que las empresas españolas van a seguir beneficiándose de las oportunidades que ofrece el mercado británico y vamos a mantener los vínculos comerciales y de inversión tan intensos que nos unen", ha concluido la ministra.