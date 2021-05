Revilla se plantea pedir protección ante el "acoso" hacia él y a su familia

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado este viernes que se está planteando pedir protección tras los episodios de "acoso" que ha sufrido de "un grupo muy bien organizado" que -denuncia- le está haciendo "la vida imposible" e incluso han grabado a su hija tirando la basura mientras la llamaban "cosas impresentables".

"Nunca en mi vida he llevado protección, pero me estoy planteando pedirla porque están coaccionando ya no sólo mi labor de presidente, sino que están llegando a mi círculo familiar", ha asegurado Revilla, a preguntas de los periodistas, tras acudir al acto de conmemoración del Día de Europa.

Revilla ha pedido comparecer en el Parlamento de Cantabria para explicar el vídeo que se ha difundido en redes sociales en el que dos hombres le recriminan haber comido y fumado en el interior de un restaurante, algo que el presidente niega y dice que el espacio es una terraza en la que está permitido comer.

"Hace 20 días que estoy siendo sometido a una presión tremenda, no digo que de un sector mayoritario, ni de los hosteleros genéricamente, sino de un grupo muy bien organizado", ha incidido.

El jefe del Ejecutivo cántabro ha subrayado que ni en la época "dura" de la organización terrorista ETA, en la que estuvo "amenazado de manera muy clara y contundente", pensó en tener protección.

"Hasta ahora no he tenido jamás problemas", ha afirmado, considerando que "lo extraño" es que ese grupo de personas no haya "boicoteado" el acto de esta mañana -celebrado en el exterior de la sede del Gobierno cántabro-, como ya pasó cuando se fue a vacunar de covid-19 o cuando se conmemoró el 30 aniversario del Palacio de Festivales.

Revilla también ha llamado a "determinados" grupos políticos a tener "cuidado con alentar estas cosas" porque "es muy grave" y, ha advertido", se "empieza así y acaba de otra manera".

Además, ha opinado que España es un país "muy dado a las dicotomías y extremismos". "Lo hemos visto en la campaña de Madrid y ahora lo estoy sufriendo en mis propias carnes", ha destacado.

Tras condenar "cualquier tipo de escrache o violencia" en contra de "la derecha o la izquierda", Revilla ha asegurado que "jamás" ha acosado ni ha increpado a nadie.

Revilla ha avanzado que comunicará a la Delegación del Gobierno lo ocurrido para que haya "un poco de vigilancia", sobre todo en sus actos públicos.

"Hoy me pasa a mí y mañana les puede pasar a aquellos que están encantados de que a Revilla le hagan la vida imposible", ha opinado y ha denunciado que también hayan "violentado la vida" de su hija pequeña, grabándola mientras tiraba la basura y llamándole "cosas impresentables".

Y ha criticado la actitud "absolutamente violenta" de estas personas. "1,90 metros de altura, soplándome al oído y llamándome de todo, uno de ellos hijo de un antiguo ex dirigente del PP que sí llevaba guardaespaldas", ha dicho.

Revilla ha reconocido que no dijo la verdad cuando le preguntaron, como se ve en el vídeo publicado en redes, si el puro era suyo y lo negó.

"Hay una grabación en la que me conminan y mi nerviosismo de una persona de 80 años por la vergüenza que sentía ante los empresarios, dije que no era mío. Sí era mío y allí se quedó", ha reconocido.

Revilla ha explicado que, cuando llega a los lugares en los que no se puede fumar, deja parte del puro porque "no es un cigarrillo" y "vale 3 euros".

"Cuando acaba la comida salgo a fumar ese puro. Es posible que haya alguna foto con el puro en la mano, pero nunca en la boca", ha enfatizado.

Además, ha afirmado que si él pensase que ha hecho algo que no debía, "no haría falta" que la oposición pidiera su dimisión.