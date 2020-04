Revilla confía en que el turismo pueda salvar "algo del verano", si no "sería terrible"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, confía en que la hostelería y el turismo puedan salvar "algo del verano", en julio y agosto, tal y como le ha trasladado el sector de la región, ya que de lo contrario la situación "sería terrible".

En la rueda de prensa posterior a la reunión de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, Revilla ha dicho que ya se sabe que este año no va a haber turismo extranjero, pero si pudiera haber nacional serviría para "paliar algo la situación".

De no ser así, "sería terrible", dado que sólo la hostelería representa un 6% del PIB regional, y mucho más el turismo. "Habrá empresas que puedan aguantar, pero las pequeñas igual no", ha dicho.

Al respecto, ha recordado que el Gobierno regional plantea medidas como la gratuidad de instalaciones turísticas públicas, como el parque de Cabárceno o el teleférico de Fuente Dé, ligadas a la estancia de los visitantes en algún establecimiento hostelero de la región, y que van a suponer que el Gobierno deje de ingresar 5 millones de euros, así como campañas de publicidad a nivel nacional.

En cuanto a las medidas de seguridad que habría que tomar, ha dicho que habrá que esperar a que el Gobierno de España decida la apertura de los establecimientos, y será a partir de ahí cuando "nos aplicaremos las 24 horas del día" para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.

Revilla se ha referido también a las ayudas a las pymes por parte del Ejecutivo cántabro, y ha señalado que la previsión es "abrir otras" que cuando se agoten las actuales a la espera de que se conozca la cantidad definitiva que va a llegar a España de la Unión Europea. Y ha reiterado que el Ejecutivo regional no quiere dejar a "ninguna" pequeña empresa sin ayudas, porque son "las que más riesgo corren".

Sobre los efectos de la crisis en la economía española, ha augurado dos años de recesión en el país, aproximadamente del 10% en el actual y del 4% en el siguiente, si la epidemia se ha controlado, y no sería hasta dentro de tres cuando podría haber crecimiento, siempre que no aparezcan coyunturas no previsibles.

PACTOS

Por otro lado, y sobre la posibilidad de pactos a nivel nacional y regional para afrontar la crisis, se ha mostrado a favor de los mismos, y ha señalado que en el caso de Cantabria Ciudadanos ya ha manifestado su disposición y el Partido Popular, a través de su presidenta, María José Saénz de Buruaga, le ha trasladado que es "proclive" al mismo.

Respecto a Vox, ha asegurado que le gustaría que estuviesen "todos" los partidos, pero "hasta ahora lo único que ha dicho es que presente yo la dimisión y cese a los socios de mi gobierno", ha ironizado.

Ha recordado que este lunes el Gobierno presentará a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales el plan de choque aprobado el pasado viernes, y a partir de ahí se pueda crear una comisión.

"De estos no se sale si no estamos todos juntos", tanto a nivel nacional como regional, ha reiterado, "ahora hay que apoyar al Gobierno, sacar adelante a este país y dejar las críticas para después", eso es "lo patriótico", ha insistido.