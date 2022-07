La resurrección de las acciones de los bancos mantiene viva la recuperación de la Bolsa

La Bolsa sube hoy otro peldaño. Continúa recuperando posiciones después de varias semanas muy negativas. El índice Ibex 35 abre este miércoles en 8.160 puntos, con una mejora del 0,5 por ciento. Los bancos mantienen la reacción de las últimas horas. El sector cotiza las mayores probabilidades de que el Banco Central Europeo suba el precio del dinero de forma contundente en su consejo de gobierno de mañana. En las últimas semanas las entidades financieras han sufrido mucho en Bolsa por las perspectivas de menor crecimiento económico y por el impuesto extraordinario que prepara el gobierno. El Ejecutivo se reunirá el viernes con representantes del sector financiero para abordar la tasa del 5 por ciento sobre las comisiones e intereses que la banca aplica a sus clientes.

Mañana publica resultados Bankinter. Se espera que anuncie un beneficio neto de unos 80 millones de euro en el segundo trimestre del año, diez menos que en el mismo periodo de 2021. La agencia de calificación de riesgo Fitch cree que los bancos españoles y los portugueses serán los más beneficiados por la subida del precio del dinero en Europa. Esta agencia de “rating” estima que la economía española no recuperará hasta 2023 los niveles que tenía antes de la pandemia, pero aun así, crecerá más que los países vecinos.

La Bolsa de Nueva York subió ayer con fuerza. El mercado de futuros apunta a una apertura ligeramente alcista esta tarde en Wall Street. Hoy publica resultados Tesla. Ayer el mercado dio por buenos las cuentas de Netflix, a pesar de que ha perdido cerca de un millón de suscriptores, pero se esperaba una sangría bastante peor y, además, la empresa pronostica una mejora.

En el mercado de divisas el euro ha ganado terreno en las últimas horas. Esta mañana se cambia por 1,0250 dólares, es su mejor cotización de los últimos quince días. La semana pasada llegó a perder la paridad con el dólar. Los mercados dan casi por hecho que el BCE subirá mañana el precio del dinero medio punto, en lugar del cuartillo que se esperaba hasta ahora. Y se espera que en septiembre vuelva a optar por una nueva subida contundente. Este convencimiento mantiene la presión alcistas sobre el euribor, la referencia que se utiliza en España para la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable. La tasa diaria se asienta por encima del 1 por ciento, con una media en lo que va de mes del 0,94 por ciento. Hace un año se movía en negativo, en el menos 0,49 por ciento.

En las criptodivisas, reacciona el Bitcoin. Se paga a 23.500 dólares después de varias semanas luchando para no perder los 19.000. En el mercado de deuda la prima de riesgo de Italia se reduce a 210 puntos básicos (240 la semana pasada), muy pendiente de si Mario Draghi, ex presidente del Banco Central Europeo, continúa o no al frente del Gobierno italiano. La rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años baja ligeramente, hasta el 2,45 por ciento, con una prima de riesgo de 120 puntos.

El mercado de la energía está muy pendiente del plan de contingencia que presentará hoy la Comisión Europea, con el que trata generar un ahorro del 15 por ciento en el consumo de gas. La gran incertidumbre es si mañana Rusia retoma las exportaciones y el suministro de gas a Europa tras el “parón” técnico de diez días por cuestiones de mantenimiento del gasoducto Nordstream 1. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado que Gazprom, la compañía energética estatal rusa, cumplirá sus compromisos. Pero los mercados temen que ese corte técnico y pasajero se convierta en definitivo. Este gasoducto transporta 55.000 millones de metros cúbicos cada año. Hace un mes Rusia ya redujo un 40 por ciento sus exportaciones de gas a Alemania alegando problemas técnicos. El petróleo, después del último repunte, se mantiene en torno a los 106 dólares por barril.