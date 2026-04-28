"Muchos restaurantes cierran en días entre semana porque se han dado cuenta que trabajando menos y con menos empleados ganan lo mismo o más"

Una nueva tendencia se abre paso en el sector de la hostelería en España. Muchos restaurantes han empezado a cerrar durante los días de entre semana al descubrir que pueden obtener la misma o incluso mayor rentabilidad. Así lo ha afirmado el influencer gastronómico Asier Ibarlucea durante su intervención en el podcast de @alargoplazopodcast, recogida en un vídeo de TikTok. Según el experto, los hosteleros "se han dado cuenta que trabajando menos con menos empleados ganan lo mismo o más".

La clave de este modelo de negocio reside en la gestión de los costes de personal, que según Ibarlucea, representa "la mayor derrama en un negocio". Al reducir los días de apertura, los restaurantes pueden operar con menos empleados y, por tanto, disminuir drásticamente sus gastos fijos sin que esto afecte negativamente a su beneficio neto, ya que concentran la actividad en los días de mayor afluencia.

Trabajando menos con menos empleados ganan lo mismo o más"

Alamy Stock Photo Terraza de un restaurante en España, imagen de archivo

Un modelo de éxito

Durante la conversación, se puso como ejemplo el caso de "John de la burguesía", un establecimiento que aplica este sistema a la perfección. Este restaurante abre únicamente de jueves a domingo, cumpliendo "las 40 horas exactas" de la jornada laboral semanal en solo cuatro días. Este enfoque permite optimizar los recursos y tener al personal ajustado a los momentos de máxima demanda.

Esta reorganización del horario no solo beneficia al empresario, sino también a los trabajadores. Disfrutar de tres días libres seguidos en la hostelería es considerado "un lujo", ya que ofrece una conciliación laboral y personal poco común en el sector. "Que acabas un domingo y hasta el jueves no vas a trabajar, o sea, parece casi que no trabajas en toda la semana", comentaban en el podcast, destacando la sensación de descanso y bienestar que genera.

En hostelería tres días es un lujo"

Restaurante Márquez

Nuevos enfoques en el sector

Esta búsqueda de la rentabilidad se manifiesta de diversas formas. Mientras unos optan por reducir jornadas, otros exploran diferentes estrategias de precios y gestión, como el caso de un restaurante en Madrid que ofrece un menú del día competitivo para atraer clientela. Del mismo modo, la gestión de costes es crucial en formatos como el buffet libre, cuyo verdadero margen de beneficio reside en las bebidas y los postres, lo que demuestra la complejidad de alcanzar la rentabilidad.

La conversación también exploró modelos de trabajo aún más flexibles, como la idea de trabajar "15 días seguidos al mes y los otros 15 fiestas". Esta propuesta, aunque minoritaria, refleja una creciente inquietud en el sector por encontrar un equilibrio entre la viabilidad económica del negocio y una mayor calidad de vida para empresarios y empleados.

¿Quién es Asier Ibarlucea?

Asier Ibarlucea, conocido en redes sociales como San Sebastian Foodies, es un popular creador de contenido e influencer gastronómico originario del País Vasco. Se ha consolidado como un experto en el mundo de las barbacoas y parrillas, compartiendo sus conocimientos sobre brasas y técnicas de cocinado con una comunidad que ya supera los 50.000 seguidores en plataformas como Instagram y Threads.