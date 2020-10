La restauración de Cataluña pide reabrir tras el toque de queda nocturno

El Gremio de Restauración de Barcelona y la patronal del ocio nocturno Fecasarm han pedido la reapertura "inmediata" de los locales y que se permita el consumo presencial en bares y restaurantes entre las 6.00 y las 21.00 horas, ya que ven demostrado que el cierre de establecimientos no reduce la pandemia.

Según el Gremio, después de once días con los bares y restaurantes cerrados se ha comprobado la "falta de efectividad de la medida", ya que los contagios continúan aumentando y, en cambio, la medida dificulta la superviviencia de las empresas.

También han denunciado la discriminación que sufren los bares y restaurantes de Cataluña, perjudicados, en primer lugar, por la suspensión de la actividad, lo que no sucede en otras partes de España, y también por el toque de queda, ya que en Cataluña empieza a las 22.00 horas, una hora antes de la que ha fijado el Gobierno.

"No nos podemos permitir cerrar de nuevo la economía y que la estrategia pase por limitar y concentrar los desplazamientos, el trabajo y el consumo en un horario concreto, donde también debería haber consumo en la restauración", ha asegurado el director del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols.

Los restauradores también han pedido que el reparto a domicilio se alargue hasta las 23.00 horas para poder dar servicio a las personas que acaban de trabajar a las nueve de la noche y que todavía tienen que volver a sus domicilios.

Por su parte, la patronal de ocio nocturno Fecasarm ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que permita la reapertura de bares y restaurantes después de que haya entrado en vigor el toque de queda nocturno: "No tiene sentido mantener la restauración cerrada".

La organización lo ha pedido mediante un recurso de reposición contra la decisión del Alto Tribunal catalán de desestimar las medidas cautelares que exigía el sector para que quedara en suspenso el cierre de bares, restaurantes y salas de juego que impuso el Govern para atajar el contagio de la covid-19.

Fecasarm alega que con el toque de queda nocturno no es "necesario" mantener la restauración cerrada y recuerda que, a once días de las restricciones decretadas por la Generalitat, no ha disminuido el riesgo de infección.