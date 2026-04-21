Los requisitos para pedir en 2026 la ayuda para comprar una casa de hasta 425.000 euros: la edad máxima de los solicitantes asciende a los 50 años

Comprar un piso hoy en día se ha convertido en un reto para muchas personas, especialmente por la subida de precios, la dificultad para ahorrar una entrada y el encarecimiento de las hipotecas. Este contexto hace que las ayudas públicas sean clave para facilitar el acceso a la vivienda.

En este sentido, la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar su programa Mi Primera Vivienda con el fin de llegar a más familias. Entre los cambios más destacados está el aumento del precio máximo de las viviendas que pueden acogerse a la ayuda, que sube de 390.000 a 425.000 euros.

Esta actualización pretende ajustarse al encarecimiento del mercado y mejorar las oportunidades de quienes buscan comprar su primera casa.

El programa está diseñado para personas y familias solventes que no disponen del ahorro previo necesario para formalizar una hipoteca.

A través de un marco de colaboración con entidades financieras, se busca incrementar los porcentajes de financiación para que los beneficiarios puedan cubrir la totalidad del coste del inmueble.

Más beneficiarios y requisitos flexibles

Además del aumento en el precio de la vivienda, el Gobierno regional ya había anunciado la ampliación de la edad máxima de los solicitantes hasta los 50 años. También se permite la participación de familias con hijos menores sin límite de edad, uniéndose a otros colectivos como las familias numerosas o monoparentales.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha publicado el proyecto de orden en el Portal de Transparencia para su consulta pública, permitiendo presentar alegaciones hasta el próximo 12 de mayo.

El texto también flexibiliza los requisitos laborales, amplía a cinco años el periodo obligatorio de destino a vivienda habitual y precisa nuevos supuestos en los que no se considera titularidad previa de otra vivienda.

Cartel de Se Vende en un edificio de pisos

Clave tanto para la emancipación juvenil como para la formación de las familias"

Desde el Ejecutivo autonómico recalcan que esta medida es fundamental para eliminar barreras de entrada en el actual escenario económico. Consideran el acceso a la primera vivienda en propiedad un elemento "clave tanto para la emancipación juvenil como para la formación de las familias".

Inversión y resultados del programa

El programa se articula mediante acuerdos con nueve entidades financieras que permiten elevar la financiación hipotecaria hasta el 100% del valor del inmueble. La inversión total desde su puesta en marcha alcanza los 111 millones de euros, con una previsión de 25 millones anuales para 2024, 2025 y 2026.

Según datos facilitados por la Comunidad, hasta el 28 de febrero de 2025, se han concedido 4.601 hipotecas, de las cuales 4.181 ya han sido formalizadas, beneficiando a un total de 6.974 personas. En estas operaciones, la Comunidad de Madrid ha actuado como avalista, facilitando el acceso a la financiación.

Europa Press Un joven pasa frente a una inmobiliaria

En un contexto de precios al alza que exige respuestas eficaces"

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reafirma su apuesta por políticas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda y aumentar la oferta disponible, "en un contexto de precios al alza que exige respuestas eficaces".

El alquiler y las ayudas fiscales como alternativa

Ante el encarecimiento del acceso a la vivienda, cada vez más jóvenes optan por el alquiler como alternativa más viable, aunque tampoco está exento de dificultades por los precios elevados.

Para quienes eligen alquilar, la Comunidad de Madrid dispone del Bono Alquiler Joven, una ayuda dirigida a personas de entre 18 y 35 años con ingresos limitados. Esta subvención cubre alquileres de hasta 600 euros al mes (ampliables a 900 euros en determinadas zonas) y también contempla ayudas de 300 euros para el alquiler de habitaciones (o hasta 450 euros en algunos municipios).

El mercado del alquiler ha ganado un peso creciente en España, representando ya al 25% de los españoles, según datos de Fotocasa Research. En este contexto, la gestión de la fianza es crucial. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) obliga al propietario a depositarla en el organismo autonómico, y su incumplimiento puede acarrear sanciones de hasta el 75% del importe, según la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG).

Muchos propietarios desconocen que, si su casa está en alquiler, pueden deducirse los intereses de la hipoteca como gasto en el IRPF, sin restricción de fecha de compra. Esta ventaja fiscal se suma a otros gastos deducibles como los seguros de vida y hogar, los gastos notariales o los de comunidad, una información relevante en plena campaña de la Renta.