El repunte del PIB de Alemania y la esperanza de nuevas negociaciones comerciales animan a las Bolsas

Hoy suben Telefónica, Repsol y los bancos. Flojean las eléctricas. El índice Ibex 35 sube un 0,6 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 9.270 puntos. El balance de la semana bursátil es de tablas. La ganancia acumulada en lo que va de año se mantiene en el 8 por ciento.

Hoy baja ligeramente BME, a pesar de que Euronext ha confirmado su interés por la compañía. De momento, las acciones del gestor de los mercados españoles se mantienen un euro y medio por encima de la única oferta formal que está sobre la mesa, la de la Bolsa de Suiza, que ofrece 34 uros por acción en efectivo. Las acciones de Supermercados Día, que ayer se dispararon tras el fin de su ampliación de capital, hoy abren de nuevo con ganancias. Superan los 22 céntimos por título, cuando hace un año cotizaban a 0,09 euros.

Hoy se conocerán los datos de actividad industrial y en el sector servicios tanto en Europa como en la zona euro. Ya se conoce que el PIB de Alemania ha crecido una décima en el tercer trimestre, frente a una contracción del 0,2 por ciento en el trimestre anterior lo que evita que la economía germana entre en recesión técnica. En tasa anual, la economía alemana ha crecido un 1 por ciento, que es un ritmo superior al que se esperaba. Son cifras positivas que los mercados tendrán que tomar en cuenta.

Hoy se conocerán los datos de actividad en el sector industrial en la zona euro y en Estados Unidos. Para el sector manufacturero europeo se espera una mejora, aunque se mantendrá con toda probabilidad por debajo del listón de los 50 puntos, que separa la contracción del crecimiento. Hoy habla la nueva presidenta del Banco Central Europea, Christine Lagarde. Será en Francfort. Podría dar pistas sobre nuevas medidas de estímulo económico.

Dentro de casa, se espera que hoy el consejo de Ministros apruebe el real Decreto que establece el cálculo de la tasa de rentabilidad de las empresas de energías renovables. Se aplicará partir de enero y durante los próximos doce años. Además, hoy se conocerán las cifras de morosidad en el sector financiero español. Los expertos del servicio de estudios de BBVA estiman que los últimos disturbios y el clima de tensión pueden restarle entre una y dos décimas al PIB de Cataluña, que se quedaría en el 1,8 por ciento este año. Constatan que la actividad se ha ralentizado en Cataluña en la segunda mitad del año.

En el panorama exterior, los mercados siguen dándole vueltas a la misma pelota desde hace muchos meses. De hecho se mueven casi todos los días al son que tocan las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Cada avance, cada paso atrás, cada rumor, cada tuit de Trump cotizan en los mercados con la rapidez del rayo. Lo último en este terreno es que el presidente de China, Xi Jingping, ha asegurado que no tiene miedo a una guerra comercial (añade la coletilla “que su país no ha comenzado”) y asegura que seguirá luchando si es necesario. Quiere un acuerdo, pero en términos justos y de igualdad. Se enfría, por tanto, la esperanza de que las dos mayores potencias económicas del mundo sean capaces de alcanzar un acuerdo en este año, pero no se han evaporado del todo. De hecho está previsto que negociadores de ambos países se reúnan la próxima semana. Falta por saber si, como dicen los rumores de mercado, Trump retrasa la entrada en vigor de los aranceles previstos para el 15 de diciembre, si no se ha conseguido un acuerdo para entonces.

Según las estimaciones que manejan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la guerra comercial entre China y Estados Unidos le costará a la economía internacional este año y el próximo en total de 700.000 millones de dólares, lo que equivale aun 0,8 por ciento del PIB mundial.

En los demás mercados, el petróleo se mantiene por encima de 63 dólares. Los expertos creen que la OPEP no incrementará los recortes de producción en la “cumbre“ que celebrará en diciembre. Los mercados esperan que los grandes países productores se limiten a mantener las cuotas actuales al menos durante uno o dos trimestres más. Además, parece que Rusia no está dispuesta a reducir más su producción de crudo.