Reppert (Share Now) asegura que la conducción autónoma les permitirá reducir su flota a la mitad

El consejero delegado de Share Now, el proveedor de 'car sharing' resultante de la fusión entre Car2go y Drive Now, Olivier Reppert, ha asegurado que, con una flota totalmente autónoma, podrían efectuar el mismo número de viajes que realizan actualmente (35 millones) con solo 10.000 vehículos, la mitad de su flota actual (20.000 unidades).

El directivo ha destacado que la automatización será "el siguiente paso en eficiencia" para la compañía y también para las ciudades. Sin embargo, ha señalado que adoptar esta forma de movilidad es un "proceso" en el que los usuarios deberán aprender a "confiar" y a "comunicarse" con el vehículo y será su "decisión" integrarlo en su movilidad o no.

Una de las razones por las que será posible reducir la flota, según ha asegurado Reppert, en una entrevista concedida a Europa Press, es que un coche autónomo puede desplazarse al lugar donde el usuario lo haya solicitado sin necesidad de que el anterior usuario lo deje cerca de su localización.

Gracias a ello, de cara al usuario, se evitará que este abra la aplicación y no encuentre vehículos disponibles. Y, en las ciudades, la flota podrá estar mejor repartida y se reducirá la acumulación de vehículos en determinadas zonas.

La conducción autónoma y las distintas opciones de movilidad urbana hacen replantearse la propiedad de un vehículo. En este sentido, desde Share Now consideran que ser el propietario de un coche "ya no es atractivo" al vivir en una gran ciudad, aunque aseguran que se trata de un "cambio de mentalidad" y no esperan que se produzca "de la noche a la mañana".

FUTURO ELÉCTRICO Y AUTÓNOMO

Así como el futuro de la movilidad es autónomo, según el proveedor de 'car sharing', también considera que es eléctrico. Share Now tiene una cuota de coches eléctricos del 20% en Europa y su objetivo es terminar 2019 con un 25%.

Reppert ha abogado por la "convivencia" entre las diferentes soluciones de movilidad en las ciudades y ha señalado que todas las opciones tiene que ser "entendidas", "probadas" y también "reguladas". "No esperamos que la gente use solo nuestro servicio", ha sentenciado.

Con la fusión de Car2go y Drive Now, Share Now espera seguir creciendo en los próximos años y, aunque se encuentra en un fase de "convencimiento" en la que los usuarios todavía están probando su servicio, Reppert opina que la evolución que ha experimentado la firma hasta ahora es "solo el principio".

En este sentido, se ha mostrado convencido de que la filosofía de "compartir", integrada en la economía colaborativa, será una "tendencia" en el futuro y de que es la dirección a la que están yendo encaminados otros sectores, a parte del automovilístico.