Renfe salda con normalidad y limitado seguimiento la huelga de la 'operación salida' de Navidad

El 45% de los trabajadores se sumaron al paro, según CGT, el sindicato convocante, un 3,5% según la compañía

Renfe ha saldado la jornada de huelga de este viernes, en plena 'operación salida' de las vacaciones de Navidad, con normalidad y un limitado seguimiento por parte de los trabajadores, que CGT, el sindicato convocante del paro, cifra en el 45% y la empresa lo reduce hasta el 3,5%.

El sindicato y la operadora coinciden no obstante en asegurar que la jornada discurrió sin incidentes pese a que, según CGT, la compañía intentó poner en circulación trenes que no estaban previstos en los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Fomento.

Asimismo, esta formación denuncia que Renfe puso en marcha trenes especiales de Cercanías en el País Vasco con ocasión de la festividad de Santo Tomás, según indicaron a Europa Press en fuentes del sindicato.

Los servicios esenciales dictados por Fomento garantizaron la circulación del 78% de los trenes habituales de AVE y Larga Distancia y del 65% de los de Media Distancia (regionales).

En el caso de Cercanías, los servicios mínimos aseguraron la circulación del 50% de los trenes, porcentaje que se elevó hasta al 75% en las franjas de 'hora punta'.

No obstante, esta carta de servicios mínimos no sólo ha impedido a Renfe realizar el tradicional aumento de la oferta de plazas que lleva a cabo en épocas de mayor movilidad de viajeros, sino que, además, tuvo que cancelar 571 trenes por no estar incluidos en estos servicios esenciales. De ellos, 160 fueron de AVE y Larga Distancia, y otros 411, de Media Distancia (regionales).

Precisamente, Fomento atribuyó los altos porcentajes de mínimos dictados a que la huelga se convocó para un día de "excepcional movimiento de viajeros", al coincidir la movilidad propia de un día laborable, con la del inicio de fin de semana y la 'operación salida' de las fiestas de Navidad.

De su lado, Renfe habilitó las alternativas que suele ofrecer a sus viajeros en caso de paros y huelgas. Así, a los afectados por los trenes cancelados pudieron, "siempre que fue posible", viajar en otro tren en el horario más aproximado al previsto. En el caso de que finalmente declinaran viajar, pudieron anular su billete o cambiarlo para otra fecha sin coste.

HUELGA DESCAFEINADA.

La limitada indicencia de la huelga deriva del hecho de que CC.OO., sindicato mayoritario en la compañía ferroviaria, cancelara la víspera la convocatoria de paro que también tenía prevista para este viernes, de forma que sólo se mantuvo la del sindicato minoritario CGT.

CC.OO. optó por desconvocar su huelga y sumarse al acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo de Renfe que a última hora del miércoles alcanzaron la compañía y los otros dos sindicatos mayoritarios, UGT, el de maquinistas Semaf.

De su lado, CGT rechazó adherirse al acuerdo del convenio al considerar que la parte variable de la subida de sueldo no se va a cumplir, dado que está ligada al evolución de la economía, y por estimar que no se han atendido sus peticiones de suprimir la categoría de ingreso que tendrán durante dos años y medio los nuevos trabajadores que entran en la compañía a través de sus ofertas de empleo.