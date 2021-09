Renfe recurre fallo al ser sancionada con dos multas por una misma infracción

Renfe ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que desestima un recurso interpuesto anteriormente por la operadora ferroviaria contra una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que se le imponían dos sanciones por una misma infracción.

La CNMC impuso a Renfe en 2016 una multa de 65 millones de euros por distorsionar la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril.

El regulador sancionaba a Renfe Operadora y Renfe Mercancías con una multa de 49,9 millones por considerar que habían desarrollado prácticas restrictivas contra la competencia, a través de los acuerdos adoptados con el Grupo Deutsche Bahn/Transfesa en 2008 consistentes en el reparto del mercado, al mantener el 'status quo' existente antes de la liberación del sector ferroviario.

A ello se sumaba una multa de 15,1 millones por ejercer abuso de posición de dominio por parte de Renfe que se había manifestado en el trato preferencial que se había otorgado al citado grupo con respecto a los demás potenciales competidores.

Renfe recurrió en 2017 esta resolución de la CNMC, presentando dos recursos, el primero, contra el fondo -contra la aplicación de la multa-, al considerar que no había ejercido políticas restrictivas ni abuso de posición de mercado, en un mercado -transporte de mercancías por ferrocarril- completamente liberalizado.

El segundo recurso presentado por Renfe trataba una cuestión de derechos fundamentales, ya que la ley impide sancionar dos veces a una persona física o jurídica por un mismo hecho "como es el caso", según han señalado a Efe fuentes de la empresa pública.

El fallo de la Audiencia Nacional, contra el que Renfe ha presentado ahora el citado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se refiere al asunto de la forma, es decir el segundo de los dos recursos impuestos en su momento por la operadora contra la resolución de la CNMC.

La Audiencia Nacional considera que no se ha infringido el principio de nos bis in idem, es decir, que Renfe no se ha visto dañada en sus derechos fundamentales, ya que "no existe coincidencia en los hechos imputados que justifican la imputación de dos infracciones previstas en los artículos 1 y 2 de la ley de Defensa de la Competencia", de acuerdo con el fallo del tribunal.

Esta sentencia "no se refiere ni a las cantidades ni al fondo" recurridos ante la Audiencia Nacional en el primer recurso, sobre el que este órgano judicial aún no se ha pronunciado y, por tanto, no ha ratificado la multa, ha subrayado la misma fuente de la operadora pública.

En cualquier caso, y dado que Renfe entiende que sí se vulneran sus derechos fundamentales al recibir dos sanciones por un mismo hecho, la compañía ha presentado ya un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según ha matizado la fuente. EFE

