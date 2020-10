Renault inicia la negociación del nuevo convenio y pide una nueva categoría laboral con menos salario

Ve la necesidad de "adaptar" la factoría de Sevilla a la situación de sobrecarga prevista

La dirección española de la compañía automovilística Renault y la representación de los trabajadores han constituido este jueves la Comisión Negociadora del nuevo convenio colectivo de la firma, que estará formada por 13 miembros de los sindicatos (4 UGT, 4 CC.OO., 2 CGT, 2 SCP y 1 TU) y por 13 miembros de la empresa.

Por ello, Renault ha propuesto una serie de medidas "necesarias" para mejorar la competitividad de las factorías que la multinacional tiene en España (Palencia, Valladolid y Sevilla) y en las que espera llegar a puntos de acuerdo con los trabajadores, como la creación de una nueva categoría laboral de entrada, Especialista D, con un salario del 90% de la retribución de Oficial de 3ª.

Tal como ha explicado el director de Recursos Humanos de Renault España, José Antonio Rodríguez, durante los seis primeros meses de 2020 las ventas de Renault cayeron un 35% en todo el mundo, hasta 1,26 millones de unidades, mientras que la cifra de negocio del grupo siguió la misma tendencia, con una bajada del 34%, hasta los 18.400 millones de euros.

"Como consecuencia de todo ello el resultado neto fue negativo. Estos resultados provocaron que el consejero delegado de Renault, Luca de Meo, anunciase que va a ir más allá en la reducción de costes de 2.000 millones comunicados en mayo", ha añadido Rodríguez.

También ha hecho hincapié en la nueva visión de futuro de Luca de Meo, en la que ve prioritario resolver el problema de sobrecapacidad de las plantas, reducir los costes y priorizar la rentabilidad sobre los volúmenes.

PROPUESTAS

Por todos estos motivos, la director de Recursos Humanos de Renault España ha presentado sus propuestas para discutir con los representantes de los trabajadores, que también incluyen reducir un 15% los pluses de nocturnidad, de festivo y de turnicidad en rotación a dos turnos.

El nuevo convenio, que estará vigente hasta 2022, recogerá nuevas medidas de flexibilidad, como un plus de bolsa de horas, en el que los cinco primeros sábados de trabajo al año no tendrán plus económico, mientras que los empleados tendrán que trabajar las cuatro horas semanales de la reducción de jornada del turno de noche en caso de necesidad.

La compañía también espera poder pactar una modificación de los turnos especiales y la aplicación de un turno fijo de noche en las factorías mecánicas y que se realice por media jornada en caso de necesidad.

En cuanto a la contención de costes, la prima ligada a los resultados contará con un nuevo criterio vinculado al absentismo individual, entre otros aspectos.

Otro elemento que pide Renault es la eliminación del comedor social de su fábrica de Sevilla, mientras que en cuanto al empleo, demanda reponer en el convenido el artículo relativo a la jubilación obligatoria y adaptar la planta de la capital andaluza a la situación de sobrecarga prevista.