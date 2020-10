El PP registra una propuesta para solicitar una reforma tributaria nacional sin subida de impuestos

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano, ha registrado esta mañana una iniciativa solicitando una reforma tributaria a nivel nacional que sin subir impuestos ajuste los distintos tributos para que España "sea un país más competitivo y permita plantear incentivos estables al crecimiento y a la recuperación".

Serrano, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha explicado que "el objetivo no debe ser incrementar la presión fiscal, sino la recuperación, ya que la mayor recaudación vendrá con el crecimiento".

Asimismo ha informado de que el en actual contexto de la crisis generada por el Covid-19 ha habido países del entorno europeo, como Alemania, Francia o Italia que han anunciado bajadas de diferentes impuestos.

El portavoz ha apuntado las medidas necesarias a adoptar para lograr crecimiento económico, y por ello insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dirija a nivel nacional.

La primera medida que ha señalado es "una reducción de las cotizaciones sociales y del impuesto de sociedades, los dos tributos que más distorsionan el funcionamiento de la economía y la creación de empleo".

La segunda medida que el PP considera importante es "un reajuste del IVA, en el que se rebajen tipos, de manera temporal a productos y sectores especialmente afectados por la pandemia, como las mascarillas". Serrano también considera eficaz que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid se comprometa a la bajada del tramo de IRPF autonómico, como bien se comprometía en su programa de Gobierno".

Y como última medida PP solicita "recuperar inversión y no penalizar el ahorro, por lo que es fundamental no incrementar la tributación en impuestos como el de Sucesiones y Donaciones o no recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio".

El portavoz 'popular' ha finalizado señalando la importancia de tomar medidas en este sentido para proteger la economía y tejido social tal y como han comenzado ha implantar algunos países de la UE.