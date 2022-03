Se recupera la Bolsa, baja el euro y continúa el repunte en el precio del petróleo

La Bolsa ha abierto con suaves ganancias. La ausencia de avances en las negociaciones entre Moscú y Kiev mantiene a los inversores muy expectantes. Pero nadie pierde la esperanza. Tras las primeras operaciones del día el índice Ibex 35 sube un 0,3 por ciento, hasta 8.420 puntos. Se mueve en los niveles que tenía antes de la invasión de Ucrania.

El euro ha bajado frente al dólar tras escuchar al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Jerome Powell aseguró ayer que es necesario aumentar la agresividad de sus actuaciones para luchar contra la escalda vertical de la inflación. No ha descartado subidas de medio punto en el precio del dinero si hiciera falta. Ha reiterado su mensaje de que el mercado laboral está muy fuerte, pero que la inflación se encuentra en cotas inaceptables.

La semana pasada el banco central de EEUU elevó sus tipos de interés en un cuarto de punto, hasta el 0,25 por ciento. Es su primera subida desde el año 2018. Además dejó claro que seguiría endureciendo su política monetaria en los próximos meses hasta dejar su tipo de referencia a final de año en torno al 2 por ciento. Y comenzará en breve a reducir su balance, es decir venderá poco a poco su abultada cartera de bonos y así drenará liquidez del sistema. El objetivo principal es detener y revertir cuanto antes la escalada de la inflación, que roza ya el 8 por ciento.

Los analistas del banco de negocios estadounidense Goldman Sachs esperan siete subidas de tipos de interés este año y otros cinco aumentos en 2023. Los expertos de la firma creen que la Reserva encarecerá el precio del dinero en todas y cada una de sus reuniones hasta el primer trimestre del año próximo.

La primera derivada es que el euro se debilita. Se cambia esta mañana por menos de 1,10 dólares, lo que encarece un poco más la factura energética. El petróleo y el gas se pagan en dólares en los mercados internacionales. Hoy el crudo del Mar del Norte roza los 118 dólares, frente a menos de 100 el pasado miércoles. La posibilidad de que la Unión Europea vete las importaciones de crudo ruso empuja los precios. Estados Unidos y Gran Bretaña ya lo hicieron hace unas semanas. Además, las instalaciones petroleras de Arabia han sufrido ataques este fin de semana por parte de los insurgentes hutíes del Yemen. Arabia supera ya a Rusia como primer productor dentro de la OPEP+. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, ha asegurado que si la UE embarga el petróleo de Rusia el precio del barril podría llegar a los 300 o incluso 500 dólares.

A este lado del Atlántico, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, tiene prevista hoy una nueva intervención pública. Ayer aseguró que no observa síntomas de estanflación, es decir de menor crecimiento económico con una inflación en aumento. Aún así constató que Europa se verá afectada por una menor actividad económica en el futuro. El BCE no movió ficha en su último consejo. No tocó el precio del dinero, que sigue en el cero por ciento, con la facilidad de depósito en el menos 0,5. Esta es la cantidad que cobra a las entidades financieras que dejan aparcado su dinero en las arcas del BCE. La novedad es que la autoridad monetaria europea va a aumentar el ritmo en el que reducirá sus compras de bonos, que finalizarán a finales de junio. Irá reduciendo progresivamente sus compras de deuda hasta eliminarlas por completo en esa fecha. Es su forma de luchar contra el repunte de la inflación en toda Europa, que roza el 6 por ciento... Y subiendo. El BCE tiene previsto su próximo consejo del 14 de abril.