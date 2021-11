Reacciones a la reforma de la plusvalía: Gestha y Asufin dudan de la constitucionalidad de la nueva norma

Los Técnicos de Hacienda (Gestha) y la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) han advertido de que la modificación del impuesto de plusvalía municipal mediante un decreto-ley es de dudosa inconstitucionalidad. "La jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional establece que los tributos no se pueden aprobar por decreto-ley y lo que el Gobierno está regulando es la esencia del impuesto, la parte que corresponde a su cálculo", ha señalado Asufin en un comunicado.

La asociación ha considerado "inadmisible" que el Tribunal Constitucional impida la retroactividad en las reclamaciones de la plusvalía pagadas en los últimos cuatro años, porque se "hurta al contribuyente su legítimo derecho a presentar una autoliquidación rectificativa, la famosa complementaria, para subsanar errores".

Gestha, por su parte, ha considerado que el decreto-ley debería tramitarse en el Parlamento como proyecto de ley para mejorar su contenido y dar una mayor estabilidad a la nueva regulación. Además, ha considerado que los Ayuntamientos no podrán exigir la plusvalía en las transmisiones de inmuebles que se produzcan en las próximas semanas hasta que no se aprueben las nuevas ordenanzas fiscales.

Peticiones de un fondo de compensación a los ayuntamientos

El vicesecretario nacional del PP de Política Territorial, Antonio González Terol, ha exigido un fondo para compensar a los ayuntamientos por la anulación de la plusvalía municipal y ha acusado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "de no hacer nada en tres años".



González Terol, que este domingo ha asistido a un encuentro con alcaldes del PP de la Comarca de La Mancha, en Villaescusa de Haro (Cuenca), ha pedido al Gobierno central que actúe, y "no se duerma, como siempre", porque los ayuntamientos tienen que aprobar sus presupuestos y no pueden hacerlo porque este impuesto está suspendido, ha informado el PP en un comunicado.



Ha criticado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presuma de "celeridad" para solucionar esta cuestión cuando "ha mirado para otro lado" desde que llegó al Gobierno y ha recordado, en este sentido, que la primera sentencia sobre este tributo se remonta a 2017 y el Gobierno de Rajoy "dejó elaborada una norma alternativa para dar seguridad jurídica a los ayuntamientos que preveía una rebaja sustancial de este impuesto".



El vicesecretario 'popular' ha reivindicado la labor de los ayuntamientos durante la pandemia y ha preguntado a Montero dónde está el fondo de 3.000 millones de euros que prometió a las entidades locales para luchar contra la covid-19.



Además, ha criticado que el Gobierno no haya incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) un fondo para la reconstrucción ni para paliar el déficit del transporte público local y ha afirmado que el Gobierno sólo acepta la legalidad cuando "le condenan los tribunales", como ha sucedido con la devolución del IVA a instancias de dos comunidades gobernadas por el PP.