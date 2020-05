Reabren las primeras terrazas en Benidorm, a excepción de la zona inglesa

Las primeras terrazas del sector de la hostelería se han reabierto este lunes en Benidorm, en la fase I de la desescalada, un alivio para una parte significativa de la actividad económica, pero aún muy lejos de la habitual imagen turística de la ciudad.

Muchos establecimientos del sector han optado por la reapertura, aunque buena parte de ellos están concentrados en las áreas más céntricas de la localidad, las que son habitualmente visitadas por residentes y turistas nacionales.

Por el contrario, la zona del Rincón de Loix apenas registra actividad y la mayoría de los locales se encuentran cerrados, sin fecha de reapertura, debido a la ausencia total de turismo británico, el principal cliente del que se nutren estos negocios.

Algo parecido sucede con los ubicados en los paseos marítimos, donde buena parte de ellos no han reabierto hoy a causa del viento reinante que hacía incómodo permanecer al aire libre frente a la playa.

Aquellos propietarios que han decidido reabrir las terrazas y locales lo han hecho para "evitar seguir acumulando pérdidas y no cerrar definitivamente", según han explicado a Efe varios de ellos.

"Mi economía ya no aguanta más y he abierto porque tengo que dar de comer a mi familia. No es rentable, pero lo que entre irá sirviendo para salir adelante", ha declarado Juan, dueño de una cafetería en la Avenida del Mediterráneo.

Joaquín, empleado de una heladería con terraza, considera que "no se puede estar parado tanto tiempo porque el coste del negocio tiene unos gastos que hay que pagar y hay que generar algo, aunque sea poco. Antes teníamos treinta mesas y ahora, diez, pero eso es mejor que nada", ha añadido.

Por su parte, Arantxa, trabajadora de una cafetería con terraza en el centro de la ciudad, cree que la reapertura es "un poco precipitada", aunque ha precisado: "Si no se intenta, nunca lo sabremos. Parece que poco a poco se retoma la actividad y ahora hay que ver si compensa o no".

El Ayuntamiento de Benidorm ha pactado con las asociaciones del sector un horario de apertura hasta las once de la noche, además de permitir a los locales ampliar la ocupación en la vía pública, siempre que no resten espacio a otros establecimientos. EFE

