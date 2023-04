Raquel Sánchez: La ley de vivienda no está hecha para "tipos" como los del PP

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado que la ley de vivienda no está hecha para "tipos" como los del PP, durante un debate en el pleno del Congreso con el diputado 'popular' Mario Garcés, que le ha replicado que, ni él es un "tipo", ni ella es una "tipa".

"¡Una ley como ésta no está hecha para tipos como ustedes!", ha espetado la ministra a Garcés, al que finalmente ha pedido "disculpas" si se había sentido "ofendido".

"Yo no soy un tipo y usted no es una tipa ¿De acuerdo?. Usted tiene categoría de ministra y no se va a dirigir a los miembros de mi grupo parlamentario llamándolos tipos", ha protestado el diputado, en un debate bronco sobre la ley de vivienda y la existencia o no de "ricos y pobres" en España.

"Si le ha ofendido le pido disculpas, pero (la palabra tipo) no tiene ninguna connotación negativa", ha sostenido la ministra, tras recordar la cantidad de "insultos" y "descalificaciones" que han recibido los miembros del Gobierno y en especial el presidente Pedro Sánchez por parte del PP durante esta legislatura.