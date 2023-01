Raquel Sánchez asegura que "cuesta llegar a acuerdos" en Cataluña

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este jueves que en Cataluña existe "una histeria que hace difícil concretar proyectos", y que en la comunidad autónoma "cuesta llegar a acuerdos".

Así lo ha dicho durante el diálogo que ha mantenido con el líder del PSC-Units en el Parlament, Salvador Illa, en Cardona (Barcelona), donde el "Govern alternativo" de los socialistas catalanes ha mantenido una reunión.

La ministra de Transportes ha asegurado que el Ejecutivo catalán acuerda y materializa proyectos "arrastrando los pies": "Lo empujas y al final consigues acordar y materializar proyectos".

"En Cataluña es difícil llegar a acuerdos, porque no se tienen proyectos y porque no se es valiente. Siempre se está mirando desde el cortoplacismo y el rédito más inmediato a nivel electoral. No se asumen los riesgos que implica el hecho de gobernar", ha indicado la ministra.

Como ejemplo de ello, Sánchez se ha referido a la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que cree que debe leerse "en clave estratégica", así como con la prolongación de la B40, dos proyectos en los que el Ejecutivo catalán "se desmarcó", según ha dicho.

"Cuando no se tiene proyecto, cuando se es timorato, pasa lo que pasa", ha resuelto.

Por otro lado, Sánchez ha asegurado que Cataluña es la comunidad autónoma en la que "más se ha invertido en términos absolutos" por parte del Gobierno central, y ha pedido no "atraparse" por el "relato de los porcentajes".