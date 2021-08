Raquel Sánchez: El ahorro al suprimir peajes de AP7 y AP2 es de 752 millones

(Corrige a petición de la fuente informante el titular y el primer y sexto párrafo de la EC2519, por un error en la cifra del ahorro)

La ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, ha cifrado este martes en 752 millones de euros anuales para Cataluña y Aragón el ahorro para los conductores que supondrá el fin de los peajes de la AP-2 y la AP-7, que ha calificado como un "hito" y un "logro" del Gobierno.

Sánchez, que ha visitado esta tarde el peaje de La Roca de la autopista AP-7 a pocas horas del fin de la concesión, ha adelantado que su ministerio ya está trabajando en propuestas alternativas a los peajes para mantener las carreteras que ahora se liberan.

El Gobierno, según ha reiterado, quiere aplicar un sistema basado en que pague el que use las autopistas, aunque ha afirmado que éste "no tendrá nada que ver" con los peajes como los conocemos y que será "homogéneo" para toda España.

La ministra ha abogado por "ser didácticos" y "asumir que si queremos una red de carreteras competitiva y que sea sostenible, también hay que asegurar que se pueda financiar principalmente por las personas que la usan, siguiendo el lema de quien contamina, paga".

"Lo que buscamos es un sistema de tarifación por uso. Quien use que sea el que pague. No tiene mucho sentido que el mantenimiento sea a cargo del presupuesto y que pague el conjunto de los ciudadanos, incluso los que no usan las carreteras", ha apuntado, tras señalar que "en ningún caso será nada asimilable al peaje tal y como lo entendemos ahora".

El fin mañana de los peajes de los tramos de la AP-7 y de la AP-2 que todavía estaban vivos, ambos de titularidad del Estado, supondrá en concreto para los conductores de Aragón un ahorro anual de 90 millones de euros y de 662 millones para los de Cataluña.

Raquel Sánchez ha subrayado que con el levantamiento de los peajes el Gobierno está cumpliendo con su compromiso de no prorrogar más la vida de estas carreteras de pago.

"Somos el primer gobierno que no prorroga los peajes", ha dicho, en declaraciones a los periodistas, tras apuntar que en Cataluña los peajes que quedan no son titularidad del Gobierno, sino de la Generalitat.

La ministra ha enfatizado el hecho de que el fin de estos peajes es especialmente "significativo" para Cataluña, dado que en 2018, cuando este ejecutivo empezó su andadura, era la autonomía con más kilómetros de peajes de toda España, lo que constituía "un agravio comparativo con el resto del territorio".

Al quitar los peajes, Sánchez ha asegurado que "también estamos acercando la costa catalana a Aragón y a Valencia y a las Terres de l'Ebre".

Respecto a la compensación que pide Abertis por la recaudación perdida durante la pandemia, ha asegurado que se ha producido un acuerdo de interpretación del reglamento y que fija la cifra a abonar en unos 1.300 millones de euros, aunque hay que abordar ahora el mecanismo para realizar el pago.