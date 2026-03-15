Rafael Alonso, experto en Recursos Humanos: "Las personas que no se quejan, que trabajan más duro y que consiguen resultados son las más perjudicadas de toda la empresa"

En el entorno laboral actual, existe una creencia generalizada de que el trabajo duro y la eficiencia son la clave del éxito. Sin embargo, un experto en recursos humanos conocido como Rafa ha destapado una realidad incómoda y muy extendida en las empresas españolas. Según su experiencia, son precisamente los empleados más competentes y responsables quienes a menudo sufren las peores consecuencias. "Las personas que no se quejan, que trabajan más duro y que consiguen resultados son las más perjudicadas de toda la empresa", afirma de manera contundente.

El especialista asegura haber observado esta dinámica "en infinidad de ocasiones", describiendo un escenario donde la injusticia laboral se convierte en norma. Es una situación en la que "gente que no da ni un palo al agua y que cobra lo mismo que el resto teniendo todavía menos responsabilidades". Esta disparidad no solo afecta a la motivación, sino que genera un profundo desequilibrio en el bienestar del equipo.

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La psicología de la sobrecarga: una confianza mal entendida

La raíz del problema reside, según el experto, en un mecanismo psicológico por parte de los superiores. "Los líderes ven a estas personas que trabajan muy duro como personas en las que pueden confiar para sacar trabajo", explica. Esta confianza, que en principio es positiva, se transforma en un arma de doble filo, ya que los jefes tienden a delegar más en quienes saben que no fallarán.

Como resultado, se produce una "situación totalmente injusta" que penaliza la eficiencia. El empleado resolutivo y comprometido asume una carga de trabajo y un nivel de estrés mucho mayores, mientras que otros compañeros con un rendimiento inferior disfrutan de una jornada laboral más laxa por el mismo salario. La consecuencia directa es un desgaste profesional y personal para el trabajador más valioso.

Las personas que no se quejan, que trabajan más duro y que consiguen resultados son las más perjudicadas de toda la empresa" Rafael Alonso Experto en RR.HH

Poner límites: la clave para proteger la salud mental

Ante este panorama, Rafa ofrece un consejo que no pasa por dejar de trabajar o ser menos eficiente. La clave es otra: "Si quieres conservar tu salud mental, lo que yo haría sería poner límites". Se trata de seguir siendo responsable con las tareas asignadas, pero sin permitir que la dedicación se convierta en una fuente de abuso y agotamiento.

Alamy Stock Photo Trabajadores con un ordenador en una empresa

Establecer estos límites implica una acción proactiva por parte del empleado. La recomendación del experto es clara y directa: pedir que "se te pague en función de las responsabilidades que tengas e incluso de la carga de trabajo que tienes". La remuneración debe ser acorde al esfuerzo y a la contribución real que se aporta a la compañía, y no una cifra estática que ignore el volumen de tareas asumidas.

Y si la empresa no reacciona de manera favorable, el consejo es firme: "amigo, que ese trabajo que confían que hagas lo haga el otro". Para este experto en recursos humanos, la conclusión es que cada trabajador debe aprender a cuidarse y a priorizar su bienestar psicológico. Proteger la salud mental es una responsabilidad individual que está por encima de cualquier dinámica laboral injusta.