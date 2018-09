¿Quiénes son los dueños de los principales periódicos del mundo?

El multimillonario cofundador de Salesforce, Marc Benioff y su esposa han cerrado la compra de la revista estadounidense Time por 190 millones de dólares, pero no pretenden involucrarse en su línea editorial, ha explicado el propio Benioff.



En una entrevista en The New York Times, Benioff indicó que él y su mujer no se involucran en el día a día operativo de sus inversiones, a la vez que defendió la adquisición al asegurar que Time es "un gran activo" y que tiene "potencial".



La compra ha sido confirmada por la actual empresa propietaria de Time, Meredith Corp., que hace solo unos meses adquirió la publicación famosa en todo el mundo por su elección de la "Persona del año", una tradición que se remonta a 1927.

Al margen de esta compra, os presentamos a los dueños de los periódicos más importantes del mundo.





1. The New York Times

Fundado en 1851. Es el diario más conocido del mundo y uno de los que más ejemplares de periódicos impresos vende, supera el millón de ejemplares. Su propietario es la propia compañía del medio, The New York Times Company. El director de esta compañía es Arthur Ochs Sulzberger, Jr.





2. The Washington Post

Es otro de los periódicos más antiguos, fundado 1877. Este diario estadounidense tiene una tirada de más de 400 mil ejemplares. El propietario de la empresa es la Sociedad de Jeff Bezos, el fundador de Amazon.





3. The Guardian

El diario británico, fundado en 1821, tiene una tirada diaria de 283 mil ejemplares. Su propietario es el grupo mediático Guardian Media Group, cuyo referente es la sociedad Scott Trust Limited.





4. The Sun

Fundado en 1963, el diario británico tiene una difusión de más de 3 millones de ejemplares. Su propietario es News UK, una editorial de periódicos de propiedad estadounidense con sede en Reino Unido.





5. Daily Mail

Otro diario británico que fue fundado en 1896 y que tiene una tirada de millón y medio de ejemplares. Es el periódico más leído por mujeres. Es propiedad de la sociedad Daily Mail and General Trust.





6. The Wall Street Journal

Fundado en 1889. Tiene una tirada de más de 2 millones de ejemplares diarios. Su propietario es la sociedad News Corporation y Dow Jones & Company.





7. The People’s Daily

Es un periódico chino que vende más de 3 millones de ejemplares diarios. Es el periódico oficial del Partido Comunista de China. Es propiedad del propio partido.





8. USA Today

Fundado en 1982. Este diario estadounidense tiene una tirada de más de 2 millones de ejemplares. El propietario de este periódico es la sociedad Gannett Company.





9. El País

Es el periódico español más leído, con 473 mil ejemplares. Fue fundado en 1976. Es propiedad del Grupo Prisa pero su mayor accionista es Liberty Acquisition Holding.





10. El Mundo

Fundado en 1989, tiene una difusión de 156 mil ejemplares. Su propietario es el grupo de comunicación Unidad Editorial, cuyo presidente es Antonio Fernández-Galiano Campos.





11. ABC

Es un de los periódicos españoles más antiguos de tirada nacional, de los que quedan en la actualidad. Fue fundado en 1903 y su propietario es el grupo Vocento, cuyo consejero delegado es Luis Enríquez Nistal.





12. La Vanguardia

La Vanguardia fue fundada en 1881. Su propietario es el Grupo Godó, cuyo presidente es Javier Godó.