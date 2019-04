Quedan muchas incógnitas por resolver en esta semana y los inversores se limitan a esperar y ver

Los inversores hoy, como sucedió ayer, no encuentran motivos para asumir nuevas posiciones en el mercado de valores. Se limitan a algunos picoteos especulativos a cortísimo plazo. En la práctica, se limitan a esperar y ver. Wait and see, como dicen los anglosajones. El índice Ibex 35 apenas se mueve. Tras las primeras operaciones del día permanece anclado en la zona de 9.440 puntos. Los analistas técnicos sitúan el primer nivel sólido de soporte en la zona de los 9.350 puntos, frente a los 9.500 puntos por los que se movía le mercado al final de la semana pasada.

Todavía quedan muchas incógnitas que resolver en esta semana. Mañana consejo europeo, reunión del BCE, actas de la última reunió de la Reserva Federal y datos de inflación en Estados Unidos. El jueves, informe de la OPEP sobre la situación del mercado petrolero y datos de inflación en Europa. El viernes, fecha tope para el Brexit si antes no se llega a un acuerdo o a una nueva prórroga. Hoy la primera ministra Theresa May quema sus últimos cartuchos. Se reúne con los presidentes de Alemania y Francia. La libra esterlina sube, se acerca al cambio de 1,31 dólares. Mañana la “cumbre” europea decidirá si concede al Reino Unido la prórroga hasta el 30 de junio que ha solicitado Londres.

Pesa también en los mercados la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a un numeroso grupo de productos de la industria europea como represalia por las ayudas a Airbus y su impacto sobre el fabricante estadounidense Boeing. Propone aranceles por un importe de 11.000 millones de dólares. Paralelamente, hoy se celebra una “cumbre” comercial entre la Unión Europea y China. Por su parte, Estados Unidos ultima su acuerdo comercial con China. Parece que el final de las negociaciones está cada vez más cercano.

Suben algunos valores sueltos, como Aena, que hoy celebra junta de accionistas. Previsiblemente aprobará un dividendo total de 6,93 euros brutos por acción con cargo a los resultados del pasado ejercicio. Esa cantidad supone un incremento del 6,6 por ciento. El pasado año repartió 6,5 euros. Ganancias también en BBVA, que mañana pagará dividendo. Ayer los expertos de BBVA redujeron sus expectativas de crecimiento del PIB en España. Han rebajado su previsión para este año en dos décimas, hasta 2,2 por ciento y en una décima para el año que viene, hasta el 1,9 por ciento. Hoy el Fondo Monetario Internacional presenta sus previsiones de primavera en Washington. Ya ha anunciado que rebajará sus estimaciones para este año tras constatar que la economía mundial ha perdido impulso en el primer trimestre. Considera que la zona euro crecerá menos del 1,6 por ciento, pero no contempla una recesión. Tan sólo un enfriamiento de la economía.

El petróleo sigue encareciéndose. Hoy se paga por encima de 71 dólares por cada barril de crudo Brent del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europea. Es su precio más alto de los últimos cinco meses. Los expertos estiman que la oferta de crudo se ha reducido en torno a 400.000 barriles diarios en las ultimas jornadas, debido, en parte, a la guerra en Libia y en parte a las menores exportaciones de Venezuela e Irán.

El Tesoro vuelve hoy al mercado en busca de financiación. Hoy coloca letras a 3 y 9 meses. Quiere captar hasta 2.000 millones de euros. La rentabilidad de ambos vencimientos es negativa. El Tesoro cobra a los inversores que colocan su dinero en estos títulos. Un 0,40 y un 0,35 por ciento, respectivamente. El jueves pondrá en el mercado deuda a medio y largo plazo, cinco y quince años, con las que quiere captar hasta 4.500 millones de euros