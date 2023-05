¿Qué le piden los jóvenes a las empresas?: "La importancia de tener un buen salario ha descendido"

Cuatro de cada diez españoles desean realizar un cambio de empresa, pero si nos fijamos en los jóvenes ese dato es aún mayor. Y es que 6 de cada 10 jóvenes españoles están descontentos con su empleo y estarían dispuestos a abandonarlo.

En COPE hemos hablado con Pilar Llácer, doctora en Filosofía, experta en Recursos Humanos, Transformación Digital, Sostenibilidad y Liderazgo Ético, quien ha explicado que “para los más veteranos la prioridad era tener un trabajo estable. Pero los más jóvenes tienen una capacidad de adaptación más rápida. Quieren probar diferentes empresas antes de buscar un trabajo donde asentarse”. Algo que ha venido motivado por la pandemia.

Precariedad salarial, dificultad para conciliar o falta de flexibilidad son algunas de las condiciones a las que se enfrentan muchos trabajadores en sus empresas. Condiciones que los más jóvenes no están dispuestos a tolerar. “Valoran mucho la transparencia, que se les comunique las cosas de una manera personalizada, la flexibilidad y sobre todo no quieren trabajar en organizaciones con lideres que no les entiendan o que no apoyen esos valores”, cuenta Llácer. También valoran más su tiempo libre y el bienestar emocional. “La importancia de tener un buen salario ha descendido en favor de la flexibilidad, no del teletrabajo. Las empresas se están encontrando que si no tienen modelos de trabajos flexibles los jóvenes ni si quieran van a la entrevista”, añade.

El concepto de éxito ha cambiado. “Antes lo asociabas al número de horas trabajadas, a cuando entrabas en una oficina y a los años te hacían socio. Ahora tienen diferentes valores y su propósito va más allá de un objetivo específico de carrera”, cuenta la experta en recursos humanos. Muchos jóvenes ya no miden el éxito ni su valía por el puesto que ocupan en las empresas, todo lo contrario, muchos renuncian a su empleo en busca de nuevos retos.

También ha cambiado lo que se entiende por compromiso. “Las empresas siguen valorando que un empleado les sea fiel y que no se vaya a otra empresa. Pero eso ha cambiado radicalmente, porque el compromiso de los jóvenes no está asociado al tiempo sino a esas competencias que demandan, a los proyectos y al estilo de liderazgo”, cuenta Pilar Llácer.

Los jóvenes y las empresas deben buscar un equilibrio para crear un mercado laboral más fuerte. “Por un lado, los más novatos tienen que entender que deben adaptarse a las necesidades del mercado y que deben estudiar idiomas porque muchos de los puestos los requieren. Pero por otro, las organizaciones tienen que adaptarse a los valores que demandan los jóvenes, sobre todo cambiar el estilo de liderazgo y la cultura para así poder atraer al mejor talento”, finaliza Llácer.