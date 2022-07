Qué es el pacto de rentas y cómo afecta a tu bolsillo

En los últimos días son muchas las voces que abogan por un 'pacto de rentas' que permita controlar una inflación que se nos presenta desbocada, y que trataría de emular al acuerdo que se dio en España en 1977 con los Pactos de Moncloa.

Una de estas voces que ha apostado por este pacto ha sido la del expresidente del Gobierno Felipe González quien ha advertido de la necesidad de que las fuerzas políticas del país se entiendan y lleguen a acuerdos de este tipo que contribuyan a repartir equitativamente las "cargas" de "golpetazo doble" que supuso, primero, la crisis de 2008 y,ahora, las consecuencias de la pandemia y la guerra en Ucrania. En su opinión, "cada día que perdamos" para llegar a ese pacto "más se acerca la llegada del ajustador, que nos ajustará".

Sueldos, dividendos y ayudas

Para evitar entrar en una espiral inflacionista, el Gobierno plantea a patronal y sindicatos este instrumento todavía por definir pero que a priori supone un llamamiento al acuerdo en materia de sueldos, rentas empresariales y apoyos a colectivos más perjudicados por el encarecimiento de la energía.

En materia de sueldos, patronal y sindicatos negocian ya sobre los convenios colectivos con la idea de que éstos recojan subidas que compensen la pérdida de capacidad adquisitiva debido a la inflación.

Los sindicatos reclaman que los trabajadores recuperen el poder de compra que les está "quitando" el IPC. El líder de UGT, Pepe Álvarez, ya ha avanzado que podría llegarse a un acuerdo a varios años vista para así ajustarse mejor a la evolución real de los precios en un plazo más largo de tiempo.

No obstante, mientras los sindicatos reclaman aumentos de salarios que eviten que los trabajadores pierdan poder adquisitivo debido a la escalada de la inflación, instituciones como el Banco de España ya han alertado de que indexar los sueldos al IPC puede provocar entrar en una "espiral inflacionaria", por lo que han pedido un pacto de rentas en el que los sueldos aumenten por debajo de la inflación.

LOS PACTOS DE MONCLOA COMO REFERENTE



Precisamente por este llamamiento a la unidad se ha establecido cierto paralelismo con los "Pactos de la Moncloa" de 1977, alcanzados con Adolfo Suárez recién elegido presidente de un país que salía de la dictadura y suscritos por los principales partidos políticos, las asociaciones empresariales y la mayoría de sindicatos en un contexto marcado por la elevadísima inflación.

El documento incluía un punto sobre "política de rentas" con medidas sobre subida de sueldos (de hasta un 20 %), se autorizaba a reducciones de plantilla en aquellas empresas donde los niveles salariales crecieran en mayor medida y se hablaba de mejorar la difusión de los resultados de cada compañía, todo ello en una España muy diferente a la actual, que acababa de abrazar la democracia.

"Los Pactos de la Moncloa fueron más ambiciosos porque no sólo era un pacto de rentas, pero el contexto sería muy parecido, con una alta inflación motivada entonces por los precios del petróleo y sobre lo que se podía hacer poco (...) y con lo que se pretendía que no se tradujera en cierto caos en la economía", ha apunta el catedrático en Economía Santiago Carbó. "El gran problema es qué crecimiento de salarios o beneficios se puede determinar para que no sea muy inflacionario y que a la vez también compense la pérdida de poder adquisitivo que se está produciendo", ha advertido.