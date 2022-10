PwC avala las cuentas del Popular y la ampliación de capital de 2012

El socio auditor de PwC José María Sanz Olmeda ha asegurado este jueves en la Audiencia Nacional que las cuentas del Banco Popular en 2012 eran correctas y no contenían ninguna irregularidad, y que la ampliación de capital de 2012 fue enteramente correcta.

Olmeda ha declarado como investigado ante el titular del juzgado central de instrucción número 5, Santiago Pedraz, que investiga la ampliación de capital realizada por el banco en 2012 a raíz de la presentación de una querella.

Según han indicado a EFE fuentes jurídicas, Olmeda ha explicado que las cuentas del banco reflejaban la imagen fiel de la entidad y no hubo ninguna discrepancia, y que el folleto de la ampliación estaba perfectamente claro.

No obstante, sobre este punto ha recordado que como auditora PwC no podía intervenir asesorando a la entidad, pues en ese caso habría habido un conflicto de intereses; el auditor revisa las cuentas cuando se han formulado pero no puede intervenir, ha explicado, según las mismas fuentes.

Asimismo, ha destacado que si la Fundación Barrié de la Maza, principal accionista del Banco Pastor, que fue adquirido por el Popular, acudió a la ampliación, ello implicaba que estaban convencidos de que todo era correcto.

En paralelo a la causa que investiga el juez Pedraz, el titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, investiga desde 2017 a los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ron y su sucesor al frente de la entidad Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El juez abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización. EFE

