Puigneró apela a la responsabilidad del Gobierno y admite "enojo" con ERC

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puigneró (JxCat), ha apelado hoy a "la responsabilidad" del Gobierno para reconducir el proyecto de la ampliación del aeropuerto de El Prat-Barcelona tras criticar sus "volantazos" y poca "madurez", si bien ha admitido su "enojo" con la postura de ERC.

"Yo estoy abierto a hablar del acuerdo", ha señalado en declaraciones a RAC 1, pese a que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado esta mañana que ya no hay margen para recuperar la inversión hasta después de 2025, una vez terminada esta legislatura.

Tras reiterar su "sorpresa mayúscula" por el anuncio de suspensión de la ampliación hecho ayer mismo por Raquel Sánchez, ha vuelto a apuntar a las discrepancias entre el PSOE y Podemos como explicación del cambio de posición del Ejecutivo español.

"La vicepresidenta Yolanda Díaz (Podemos) y la alcaldesa de Barcelona (Ada Colau) tienen previsto venir hoy a La Ricarda (espacio natural protegido que está amenazado por el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona) y seguro que no es para decir que apoyaban el proyecto", ha señalado.

En esta línea, ha afirmado que "yo no he roto ningún acuerdo ni he dicho que iría a ninguna manifestación. Los gobiernos tienen que ser maduros, todos ellos y no dar volantazos. El Gobierno ha sido desleal en su decisión unilateral".

Respecto a las diferencias en el seno del Govern en relación con el proyecto de ampliación, el vicepresidente ha destacado que éstas no pueden esconder que "el principal responsable" de que no se haga la inversión es el Estado.

"Yo he manifestado mi enojo por los posicionamientos que podían poner en cuestión el acuerdo y lo he hecho llegar a Pere Aragonès, asegurándole que no ayudan en el proceso de tirar adelante el proyecto. Pero eso no es excusa. El principal responsable de que no se haga la inversión es el Estado", ha recalcado.

Puigneró ha considerado positivo que, al menos, el Gobierno mantenga las inversiones previstas para Reus y Girona.