Puig: "No podemos lanzar mensajes contradictorios de reactivación en verano y mantener el Estado de alarma"

Recalca que las CCAA disponen de "instrumentos legales suficientes para hacer la desescalada prudente" tras el 9 de mayo

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha replicado este viernes a quienes piden prolongar el estado de alarma que las comunidades disponen de instrumentos legales para aplicar "una desescalada prudente" tras el 9 de mayo y además ha recalcado: "Lo que no podemos es lanzar mensajes contradictorios y hablar de que vamos a tener un verano con posibilidades para la recuperación y mantener al mismo tiempo de una manera indefinida" esta medida excepcional.

En ese sentido, ante la propuesta del Lehendakari Íñigo Urkullu de ampliar esta medida excepcional otros dos meses y las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que señaló que no se puede "pasar de 0 a 100 en un segundo", ha recalcado que "eso no va a ser así" porque tras el 9 de mayo "no nos quedamos sin instrumentos".

Puig, tras la constitución de la Comisión Conmemorativa del Año García-Berlanga, ha confiado en que en una semanas se retomen las Conferencia de Presidentes sobre la covid-19 porque es "un buen espacio para la cogobernanza" y este año han demostrado "su buen funcionamiento".

No obstante, ha insistido en que "más allá de la Conferencia de Presidentes las comunidades autónomas" disponen de otras fórmulas para hacer frene a la pandemia desde instrumentos legales para aplicar restricciones, la vacunación y nuevos fármacos.

De hecho, ha recordado que antes del Estado de alarma la Comunitat Valenciana ya aplicó medidas restrictivas que fueron "siempre" ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Además, ha subrayado que en estos momentos estamos en un proceso de "desescalada prudente" porque la situación epidemiológica actual "nada tiene que ver con la de este otoño e invierno", con una incidencia acumulada por debajo del riesgo mínimo durante siete semanas, con lo que "podemos mirar al futuro con esperanza" y más teniendo en cuenta que antes de que termine mayo todos los mayores de 60 años habrán recibido al menos una dosis. Por ello, ha insistido en que "no se puede mantener de forma indefinida" de Estado de alarma.

"SITUACIÓN A LA OFENSIVA"

No obstante, ha reconocido que la situación epidemiológica es "muy diferente" en España con Valencia como la única por debajo 50 casos en la IA y otras por encima de 500 casos. Pero, ha recalcado, "aunque la situación es muy diferente ahora ya vamos a la ofensiva, no defensiva, porque cada día hay más personas vacunadas y "tenemos instrumentos legales suficientes para hacer una desescalda prudente".

"Nadie quiere que las restricciones sean permanentes", ha recalcado Puig que ha insistido, tras conocerse los datos del paro ayer, que son "muy difíciles" para la sociedad, que hay que conseguir "un equilibrio lógico sabiendo que lo fundamental es la superación de la pandemia para la reactivación de la economía, pero en la medida que se pueda hay que intentar hacer un discurso que se acomode a la realidad epidemiológica".

En ese sentido, ha recordado que la próxima semana se celebrará una nueva reunión de la comisión interdepartamental para tomar las decisiones oportunas conforme avance la pandemia y la vacunación.