Puig se hace con la mayoría de la firma británica de cosmética Charlotte Tilbury

Charlotte Tilbury tendrá una participación minoritaria significativa y permanecerá en la compañía

La multinacional catalana de perfumería y moda Puig ha adquirido una participación mayoritaria en la firma británica de maquillaje y cuidado para la piel Charlotte Tilbury, ha informado en un comunicado.

Fruto de esta alianza, Charlotte Tilbury, que fundó la compañía en 2013, mantendrá una "participación minoritaria significativa" y continuará ocupando los cargos de presidenta y directora creativa, mientras que Demetra Pinsent seguirá como consejera delegada.

Además, el banco de inversión BDT Capital Partner invertirá junto a Puig, firma a la que ha asesorado financieramente, y ostentará también una participación minoritaria.

El presidente y consejero delegado de Puig, Marc Puig, ha considerado que esta adquisición es "clave" en su objetivo de desarrollar un negocio sólido de maquillaje y cuidado de la piel.

"Estamos realmente entusiasmados de asociarnos con Charlotte y su equipo, y apoyarlos en la próxima etapa de desarrollo de la marca", ha añadido.

PUIG GANÓ 226 MILLONES EN 2019

Puig, propietaria de marcas como Carolina Herrera, Nina Ricci, Jean Paul Gaultier y Paco Rabanne, cerró el ejercicio 2019 con un beneficio de 226 millones de euros y unas ventas de 2.029 millones.

Esta empresa familiar, con sede en Barcelona y capitaneada actualmente por la tercera generación, vende sus productos en más de 150 países y con esta operación refuerza su posicionamiento.

Por su parte, Charlotte Tilbury ha destacado: "Siempre me he atrevido a soñar y crear magia a través de la belleza. Me enorgullece unir fuerzas con Puig en una alianza estratégica que nos ayudará a lograr nuestras ambiciones ilimitadas".

Ha afirmado que la compañía ha llegado a un "punto crucial" en su crecimiento y espera dar paso a nuevas oportunidades de la mano de Puig, al que ha considerado un socio perfecto.