A raíz de las medidas tomadas por las autoridades para frenar la curva de infectados por el coronavirus todos los ciudadanos deben de permanecer en sus casas y los comercios, que no son de primera necesidad como supermercados y farmacias, deberán cerrarse. Este hecho va a tener una repercusión económica muy grande en todo el país y habrá personas que pierdan su empleo o que no cobren su salario.

Por este mismo motivo muchos son los que tendrán que hacer frente difícilmente al pago de impuestos, alquiler, cuota de autónomos… gastos fijos al mes que hay que pagar sí o sí. Unidas Podemos ha solicitado que se elimine el pago del alquiler a los inquilinos durante esta crisis, pero por el momento el gobierno no ha considerado esta opción. Una acción similar ha tomado Francia. Su presidente, Emmanuel Macron, ha anunciado nuevas medidas en las que los alquileres serán suspendidos para las pequeñas y mediana en dificultades.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho referencia al pago de los alquileres comentando: "los arrendadores de cara a los arrendatarios... Todos debemos ser conscientes de que podemos ocupar una u otra posición en esta crisis y debemos ser comprensivos". Y ha llamado a la solidaridad entre personas para hacer frente a este incierto y duro momento.

¿Qué sucede con los contratos de alquiler ahora?

Por el momento el pago de estos alquileres de viviendas no está suspendido, por lo que hay que seguir pagando a los caseros la cantidad correspondiente como cada mes anterior. Si nuestra situación económica es muy difícil el Estado no se hace responsable, aunque ha indicado que durante este periodo de cuarentena no se realizaran desahucios, una solución viable es negociar con el casero el pago del alquiler y llegar a un acuerdo con él. Si por el contrario estamos en la posición del casero es preferible llegar a un acuerdo y ser solidario con quienes esta crisis ha dejado debilitados económicamente.

¿Qué ocurre si mi contrato de alquiler finaliza en breve y quiero renovarlo?

En principio no se ve afectado la finalización de un contrato de alquiler o su renovación. Todo el proceso sigue igual salvo que a distancia, pero no habrá ningún problema en renovar el contrato de alquiler, ya que pueden ser rubricados vía telemática.