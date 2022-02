PSOE dice que los juristas del Congreso avalan votación de la reforma laboral

El portavoz socialista, Héctor Gómez, ha dicho que no ve factible que se revoque la votación de la reforma laboral porque los servicios jurídicos y la Secretaría General del Congreso la avalan y, por tanto, no ve recorrido a los intentos del PP para que se anule.

Gómez, en una rueda de prensa después de que el error de un diputado del PP haya permitido salvar la convalidación del decreto, ha cargado contra el PP por "no encajar" las votaciones que no les benefician y contra Vox por sumarse "a esta dinámica de confrontación y no respetar las reglas del juego".

Ha insistido en que el sistema de votación telemático es garante y lo que no puede ser es que "cuando a un grupo no le gusta el resultado, monte el número", insistiendo en que este tipo de situaciones se han producido en otras ocasiones y una vez emitido el voto no se puede rectificar.

Sobre el desmarque de los dos diputados de UPN de la decisión de su partido de apoyar la reforma laboral, se ha limitado a señalar que se ha vivido hoy "una anomalía" y que en las próximas horas se seguirá hablando de ello.