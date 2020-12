El PSOE defiende mejoras del poder adquisitivo, pero enmarca la subida del SMI en el diálogo social

El PSOE ha defendido este martes en el Congreso la necesidad de que los trabajadores mejoren su poder adquisitivo, pero ha enmarcado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en la negociación del Gobierno con sindicatos y patronal.

Preguntado por la postura del PSOE acerca de esta posible subida, el secretario de Organización de esta formación en el Congreso, Rafael Simancas, ha reivindicado que un Gobierno socialista aumentó "en mayor medida" este suelo retributivo y que los propios Presupuestos aprobados hace unos días en el Congreso aumentan el sueldo de los funcionarios y de las pensiones al 0,9%.

"Si me pregunta si somos partidarios o no de que los trabajadores mejoren el poder adquisitivo, creo que le he respondido. Desde luego que sí", ha aseverado Simancas en rueda de prensa, tras acudir a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Finalmente, Simancas ha dicho que la subida del salario mínimo "es algo que tienen que decidir Gobierno y agentes sociales". "Nos consta que ese diálogo están en marcha", ha concluido.

Todo ello después de que esta subida haya provocado divisiones en el propio Gobierno, según informaciones publicadas en medios de comunicación en los últimos días. En un lado se sitúa a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que negocia la subida con patronal y sindicatos, y por otro a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, partidaria de una 'congelación' del SMI para el próximo año.

Actualmente, el salario mínimo se encuentra en 950 euros en 14 pagas tras el acuerdo alcanzado hace ya casi un año de Trabajo con los agentes sociales para elevarlo desde los 900 euros. A este nivel se llegó tras el acuerdo entre el primero Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos como una de las principales exigencias de los 'morados' para el apoyo a los fallidos Presupuestos de 2019.