Un proyecto europeo estudia las necesidades de digitalización de las Pymes

Una veintena de expertos en formación y digitalización de siete países, entre ellos España, se reúnen este miércoles y mañana en Burgos para estudiar las necesidades de formación y establecer un calendario para que los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) reciban formación para la digitalización.

Se trata de la reunión de lanzamiento del proyecto europeo EAGLE, que lidera el Grupo de Inteligencia Computacional Aplicada (GICAP) de la Universidad de Burgos, que contará con una ayuda europea de 2,3 millones de euros para su desarrollo en 36 meses.

El coordinador del programa, Bruno Baruqe, ha explicado a EFE que el objetivo es introducir a las empresas con menos trabajadores en la utilización de estrategias digitales, inteligencia artificial, ciberseguridad y herramientas 4.0.

"El 90% del tejido empresarial de la Unión Europea está formado por estas empresas de pequeño volumen, que se ha detectado que tienen menos acceso a la formación para digitalizar su actividad", ha explicado Baruque.

Durante esta primera reunión, se va a presentar la estructura del consorcio, se definirán los objetivos, la estructura y el cronograma del proyecto EAGLE, así como la composición de diferentes comités y establecimiento de procedimientos de cooperación.

También se establecerán las empresas objetivo y criterios de acceso, la armonización de cursos y la estrategia de difusión.

Baruque ha explicado que todas estas actividades se irán desarrollando a lo largo de este año, para dedicar los dos siguientes a las acciones formativas.

En esta iniciativa participan tanto universidades como centros de formación, HUBs y asociaciones empresariales de países como Eslovaquia, Irlanda, Chipre, Reino Unido, Lituania o República Checa, además de España.

En total, son una decena de instituciones y centros tecnológicos europeos los que han puesto en marcha el proyecto europeo EAGLE (Covering the training gap in digital skills for european SMEs manpower) a través del programa Digital Europe.

Asociaciones empresariales como las burgalesas FAE o DIHBU, la Asociación Digital Innovation Hub Industry 4.0, también se han implicado en el proyecto, lo que permitirá conocer las necesidades de las empresas para poder adaptar esta formación. EFE

