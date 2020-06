Problemas de abastecimiento de agua siete municipios del noroeste de Tenerife

Los ayuntamientos de San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos, El Tanque, Garachico, Los Silos y Buenavista, en el noroeste de Tenerife, han advertido este miércoles de que el aumento del consumo de agua dificulta la labor de los servicios de abastecimiento.

Por ello, los alcaldes de los de los siete municipios han pedido este miércoles a los vecinos que haga un uso responsable del agua, y, en un comunicado el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla indica que la llegada del calor sumada a la necesidad de permanecer en casa para evitar, en la medida de lo posible, el contacto social, ha provocado un aumento del consumo.

Los servicios de abastecimiento de aguas, que en algunos casos ya tienen dificultades para prestar un servicio eficiente a todas los vecinos, han visto dificultada su labor en estos días debido al aumento del consumo.

Los ayuntamientos han recordado que el agua es un bien escaso en las islas y, además, los sistemas de almacenamiento y distribución tienen una capacidad limitada que no puede ampliarse a demanda.

Por ello, han recomendado medidas como no instalar o llenar piscinas, no regar jardines o huertas con agua de consumo humano, sustituir el césped por otros tapizantes que requieren menor cantidad de agua, no lavar coches o embarcaciones con mangueras y, en general, evitar cualquier uso que no sea imprescindible.

La perspectiva para estos próximos meses es preocupante, han insistido las instituciones locales, que han recalcado que ante el aumento del consumo la administración no tiene capacidad para aumentar la oferta de agua.

En este sentido, si la ciudadanía no se compromete con un uso responsable del agua, es probable que se produzcan cortes y restricciones en el suministro, según han manifestado los mandatarios del noroeste de la isla. EFE