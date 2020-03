El primer día del estado de alarma deja menos tráfico y viajeros asustados

Tras la entrada en vigor este lunes del decreto que declara el estado de alarma en España, el transporte público, los desplazamientos en vehículos privados y el tráfico aéreo, que por el momento no han sufrido restricciones, han vivido una jornada inusual con escaso tráfico y viajeros asustados.

Aunque el decreto no incluye ninguna restricción al tráfico, ni por carretera, ni ferroviario ni aéreo, sí insta a reducir a lo indispensable los desplazamientos, limitación de la que están excluidos los que no han podido optar por el tele trabajo.

Lo que sí contempla es la reducción del 50 % en la oferta de servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreos y marítimos de competencia estatal; además, Renfe reducirá la oferta de plazas de Alta Velocidad en un 85 % y sus trenes solo podrán ir a un tercio de su capacidad, para garantizar la distancia entre pasajeros.

A la imagen de calles vacías y sin apenas coches han ayudado también las sanciones previstas para los que no puedan justificar estar en la calle, que van desde multas de 100 euros hasta pena de 3 meses de cárcel por un delito de desobediencia y de 4 años por atentado a la autoridad.

LA PARADOJA DE SCHRÖDINGER

Como en la célebre paradoja del físico austríaco, que permitía imaginar a un gato vivo y muerto a la vez, el Metro de Madrid se ha convertido este lunes en el escenario de un debate virtual desarrollado en las redes sociales con andenes desolados y abarrotados al mismo tiempo.

Mientras Metro de Madrid aseguraba que el número de trenes era el mismo que cualquier lunes laborable, el 100 %, Twitter y Facebook se han llenado de fotos de andenes repletos, viajeros apiñados y largas colas, incompatibles con los datos del suburbano: en hora punta, un 75 % menos de viajeros que el lunes pasado.

Algo parecido ocurría con el servicio de Cercanías de Madrid, al que han acudido un 75 % menos de viajeros.

Una avería en la estación de Príncipe Pío sí provocó una alta concentración de viajeros en varias estaciones, con especial incidencia en la de Atocha, donde confluyen todas las líneas que operan en la región, según fuentes de Adif.

Otras grandes ciudades presentaban el mismo panorama, y la primera mañana laborable en el País Vasco tras decretarse el estado de alerta ha dejado mucha menos gente en el transporte, con un 76 % de descenso de viajeros en el metro de Bilbao, y poco tráfico, aunque con problemas puntuales en la "hora punta" de siete a nueve, debido en gran parte a la intensa lluvia.

Aunque entre las 7 y las 8 de la mañana ha habido picos de afluencia y era difícil mantener la distancia de seguridad de un metro y medio entre viajeros, a partir de las 9 la red vasca de transporte de tren, autobuses y tranvías circulaba ya semivacía.

CAMIONES SIN RESTRICCIONES

No hay restricciones de ningún tipo al transporte por carretera, ya que en el decreto sólo figura que las exenciones en el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso se refieren a los transportes que se desarrollen total o parcialmente en las zonas de alto riesgo.

Con las carreteras semivacías, el mayor problema que han tenido los camiones ha sido la nieve, que ha afectado a afecta a 61 vías de la red principal en Ávila, Burgos, Segovia, Guadalajara o Soria.

El mayor problema pero no el único, ya que bares y restaurantes permanecen cerrados; de ahí que la Asociación de Transportistas Autónomos, consciente de que los conductores no pueden parar a comer porque no tiene dónde, les ha recomendado que se lleven la comida de casa en una tartera, aunque recuerda que están abiertas gasolineras y tiendas de alimentación

VIAJES EN AVIÓN

No están restringidos los vuelos, si bien en la jornada de ayer el tráfico aéreo en la red Enaire cayó un 14,6 %, con 4.546 vuelos gestionados, según el gestor aeroportuario Enaire, que ha destacado que el descenso es menor que la media europea (23,8 %).

A lo largo de la jornada se han producido cancelaciones de vuelos en distintos aeropuertos, como los 62 anulados en Baleares este lunes tras los 21 suspendidos la víspera.

MIEDO AL CONTAGIO

Con sin multitudes, lo que no ha desaparecido es el miedo al contagio, a pesar de que los operarios de limpieza, -con mascarilla- frotaban constantemente los tornos de acceso y salida en estaciones de metro y de tren, observados a distancia, como en la estación de Atocha en Madrid, por la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Algunos viajeros -todos iban a trabajar- confesaban que sentían "un poco de miedo", y otros denunciaban que era "imposible mantener la distancia". EFE