El Presupuesto supera todos los vetos y afronta ahora 3.800 enmiendas nuevas

Los Presupuestos de 2021 han superado los 41 vetos a las secciones registrados por los partidos políticos del Senado e inician mañana el debate en comisión de otras 3.800 enmiendas nuevas, que previsiblemente serán rechazadas.

El Pleno del Senado ha finalizado este martes el debate de los vetos a las secciones provenientes del PP (22) y de JxCAT (19) después de que la mayoría rechazara ayer los cinco vetos generales registrados por PP, JxCAT, VOX, Cs y CC.

Los 41 impugnaciones a las secciones se han rechazado por mayorías de hasta 160 votos en contra, aunque el veto a la sección 1, a la Casa del Rey ha recibido 251 votos en contra, al ser apoyado por formaciones de izquierda como Más Madrid.

Los vetos procedentes del PP han recibido, en su mayoría 101 votos a favor, 160 en contra y 4 abstenciones, mientras que las impugnaciones de JxCAT han registrado, también en su mayoría, 103 votos a favor, 154 en contra y 5 abstenciones.

A lo largo de la jornada del lunes y el martes se han debatido las impugnaciones o peticiones de devolución de casi todos los ministerios por diferentes motivos.

PP, VOX y Ciudadanos han reiterado que son unos presupuestos con una recaudación irreal, que fomentan el gasto y elevarán la deuda hasta niveles históricos, al tiempo que han vuelto a criticar que se hayan pactado con ERC y EH Bildu.

Coalición Canaria ha criticado que no se tenga en cuenta el Régimen Fiscal Canario mientras que JxCAT ha insistido en que falta ejecución de inversiones en Cataluña.

Mès per Mallorca también ha vuelto a incidir en el "maltrato" que hace el presupuesto a las islas Baleares, al tiempo que el PNV ha rechazado las impugnaciones para que las cuentas sigan su trámite.

En este sentido, el grupo parlamentario socialista ha agradecido el apoyo de las formaciones que han preferido "arrimar el hombro" para aprobar unas cuentas públicas nuevas.

Superados estos vetos el Presupuesto afronta a partir de mañana un nuevo debate en comisión parlamentaria, que tendrá que debatir las 3.872 iniciativas nuevas, entre las que destacan más de 1.600 del PP, 342 de Ciudadanos, 1.084 de las formaciones que componen el grupo de Izquierda Confederal, 695 procedentes del grupo nacionalista (JxCat y CC) y otras 85 del grupo Mixto.

PNV, ERC y EH Bildu no han registrado iniciativas con lo que si se unen a la intención del PSOE de rechazar cualquier enmienda, los Presupuestos podrían aprobarse el 23 de diciembre en el Pleno de la Cámara Alta, ya que no recibirían cambio alguno y no tendrían que ser ratificados por el Congreso.

Y es que el PSOE cuenta con 113 senadores, ERC y Bildu tienen 15 y PNV, 10, con lo que la suma total ascendería a 138 escaños y tumbaría el apoyo que pudiera dar otra mayoría a alguna iniciativa procedente por ejemplo de Compromís, Geroa Bai o de Más Madrid, toda vez que el Senado cuenta con 265 escaños.