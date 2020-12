El Presupuesto recibe 5 vetos en Senado que rechazará la mayoría de izquierda

Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 han recibido este viernes cinco vetos generales en el Senado (PP, Cs, JxCAT, CC y Vox) entre los que destaca el de la formación naranja, que da por rotas las negociaciones sobre las cuentas públicas con el Gobierno, y previsiblemente todos serán rechazados por la mayoría de izquierda que conforma la Cámara alta.

El trámite parlamentario del proyecto de ley de Presupuestos entra la próxima semana en el pleno, toda vez que este viernes finalizan las comparecencias de los 39 altos cargos que han explicado las partidas de sus ministerios u organismos públicos o bien han expuesto las previsiones sobre el cumplimiento de las cuentas, como ha sido el caso de la presidenta de la AIReF y esta tarde del gobernador del Banco de España.

El pleno del Senado debatirá y votará el lunes y el martes próximos los vetos generales además de otros 22 vetos a las secciones que ha registrado el PP y otros 19 que ha presentado JxCAT, aunque previsiblemente serán rechazados con los votos del PSOE, a los que se sumarán los partidos que apoyaron las cuentas en el Congreso (ERC, EH Bildu, PNV, Más Madrid, Compromís, Teruel Existe o PRC, entre otros).

No obstante, superadas estas peticiones de devolución las cuentas volverán a recibir miles de enmiendas parciales de todos los partidos políticos, excepto -de momento- del PSOE, En Comù Podem, ERC y Bildu.

El PNV, Más Madrid o Compromís tienen intención de registrar algunas de las iniciativas que se han quedado vivas en el Congreso, así como otras nuevas.

Fuentes de Más País han señalado a Efe que la formación homóloga en el Senado insistirá en el proyecto piloto para implantar una jornada laboral de 4 días a la semana y este viernes el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha reconocido que "es el gran debate", pero que debe abordarse en una futura ley.

También Compromís asegura que registrará unas mil enmiendas, algunas para dar voz a partidos como el PCAS, la Chunta Aragonesista, Caballas de Ceuta y Melilla, UPL o el Colectivo Ciudadanos del Reino de León.

El Ejecutivo de coalición tiene intención de rechazar la mayoría de las iniciativas que se registren para poder acelerar el trámite presupuestario, lo que podría hacer que los Presupuestos se voten definitivamente el 23 de diciembre, ya que si no reciben cambios no tendrían que volver a votarse en el Congreso.

Por otra parte, Ciudadanos se ha sumado hoy al debate en contra del presupuesto tras formular una propuesta de veto por considerar que las cuentas públicas otorgan "privilegios y contrapartidas al separatismo y ahondan las desigualdades entre españoles".

"Este Presupuesto no solo es malo para el presente, sino que será un lastre para el futuro de nuestros hijos, una nueva oportunidad perdida en su educación, en la investigación, la innovación, en sus posibilidades de encontrar empleo y en sus oportunidades para desarrollar un proyecto de vida propia", incide el texto del veto que lamenta la "nula intención de implementar ningún tipo de consolidación fiscal en el medio plazo a través de la eficiencia y evaluación de las políticas públicas".

La formación que lidera Inés Arrimadas critica los "socios de viaje" que ha elegido el Gobierno para aprobar estas cuentas, mientras el PP añade en su veto que el presupuesto "es el adiós definitivo de España a la recuperación de su economía y a la creación de empleo en el tiempo que queda de legislatura".

"Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 tendrán un impacto aún más depresivo y desmoralizador sobre la deteriorada confianza económica", indica mientras ve irreales los ingresos y lamenta "unas recetas fiscales rebosantes de dogmas ideológicos", añade.

El PP, además de impugnar 22 secciones del presupuesto, registrará los centenares de enmiendas que quedaron sin aprobarse en el Congreso.

Por su parte, VOX ha señalado a Efe que registran un veto a la totalidad, pero no enmiendas parciales, ya que "no quieren participar en un presupuesto que lleva a la ruina y a la quiebra".

JxCAT justifica su veto no sólo en que los Presupuestos no recogen ayudas a autónomos, trabajadores o familias como exenciones de impuestos o que no tiene presente deudas acumuladas; además inciden en que el conflicto político con Cataluña sigue sin resolverse y "las cuotas de represión, lejos de disminuir, se incrementan día a día".

Por su parte, Coalición Canaria señala en su veto los incumplimientos de los compromiso que recoge el Régimen Fiscal Canario (REF).

Critica que el Gobierno no distribuya los fondos europeos teniendo en cuenta aquellas comunidades autónomas que sufren un mayor impacto económico, una mayor caída del PIB y una mayor destrucción del empleo, así como la condición de región ultraperiférica.

También reclama la transferencia a Canarias de los más de 1.000 millones que aún se le adeudan por incumplimiento del Convenio de Carreteras en 2012, 2013 y 2014 o las medidas legales necesarias para adaptar los aspectos fiscales REF a las especiales circunstancias de la crisis generada por el COVID 19.

"En solo seis meses se ha destruido tanto empleo en Canarias como el que se había creado en los dos años anteriores", incide el preámbulo de su veto. EFE

rdm/jla