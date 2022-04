El presidente de RTVE avanza que Russia Today ya no estará en la Unión Europea de Radiodifusión

El presidente de Radio Televisión Española (RTVE), José Manuel Pérez Tornero, ha avanzado que el canal ruso Russia Today (RT) ya no estará en la Unión Europea de Radiodifusión (UER), tras la reunión que ha mantenido con los máximos responsables de este órgano.

Ha sido en Toledo donde Pérez Tornero ha realizado este anuncio sobre esta decisión de excluir al canal ruso "tras un debate largo", durante la reinauguración de las instalaciones de RTVE en Castilla-La Mancha en la capital regional.

"Hoy he conectado con la Ejecutiva de la Unión Europea de Radiodifusión, que reúne a todas las televisiones, incluida Russia Today. La postura de RTVE ha sido firme, Russia Today no puede pertenecer --a este órgano--. Desde hoy, desde aquí anuncio que Russia Today ya no estará en la UER", ha afirmado.

Se trata de un paso, a su entender, "muy significativo" porque representa que "el valor de cualquier lugar puede influir en el mundo" y porque, después de acontecimientos como la pandemia o la guerra en Ucrania, el "planeta está cambiando", por lo que ha apelado a "aprovechar los valores de país en esta geoestrategia".