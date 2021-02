El presidente de los hosteleros de Lugo estima que "pueden cerrar el 60 ó 70%" de los bares de Galicia

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheché Real, ha asegurado que "están cerrando muchos negocios" y que estos cierres van a ir en aumento. Así, ha estimado que "pueden cerrar el 60 ó 70%" de los bares de Galicia debido a los efectos de las restricciones por la pandemia de la Covid-19.

Real, que ha vuelto a reivindicar que todas las administraciones se "arremanguen" y "ayuden" al sector, estima que en la Comunidad gallega pueden llegar a cerrar debido a los efectos de la pandemia "un sesenta o un setenta por ciento" de los establecimientos o bares.

"Esto es una ruina absoluta. Es imposible aguantar un negocio de esta manera, además la cantidad de trabajadores que se van a ir al paro porque es imposible de mantener a los trabajadores en las empresas", ha lamentado el empresario lucense.

A renglón seguido, Cheché Real ha exigido que se "busque una forma" de "condonar los créditos ICOs" y se ha amparado en que "si no se pueden hacer ingresos cómo se va a poder hacer frente a las deudas, eso es imposible".

De las "pobres ayudas" que han recibido, el presidente de los hosteleros de Lugo ha puntualizado que apenas les da "para pagar algún impuesto" que les "obligan a satisfacer las administraciones". "Esto es imposible, la situación es gravísima", ha alertado.

En cuanto a los ayuntamientos, Real ha vuelto a incidir en "cómo" van a pagar "impuestos" o tasas municipales si no les "dejan trabajar" dadas las restricciones impuestas al sector.

"O pagas impuestos y no como ni yo ni mi familia, y aún así no nos daría. Esto es imposible", ha insistido sobre la situación de un sector "tocado" y dentro del mismo el "del ocio nocturno que lleva once meses cerrado", ha concluido.