Presidente de la CNMV cree posibles mejoras en la independencia del regulador

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, considera que el "do" de independencia que ha alcanzado el organismo es "razonablemente elevado, pero ello no quita para que sean posibles algunas mejoras concretas".

Según la entrevista publicada por la revista Registradores de España y recogida por EFE, Buenaventura también ha destacado que "se podría mejorar la independencia efectiva" de la CNMV," otorgando un régimen de autonomía financiera similar al del Banco de España o al FROB mediante un control del gasto de personal más efectivo y razonable que el actual".

Por ello, al presidente del regulador bursátil le hubiera gustado que la nueva Ley del Mercado de Valores "hubiese contenido una referencia explícita" a tener que "rendir cuentas ante el Parlamento".

Preguntado por su posición crítica con las criptomonedas, Buenaventura ha destacado que han "sido muy escépticos" con las mismas como oportunidad de inversión, y ha subrayado que "lamentablemente el tiempo" les "ha dado la razón tras los acontecimientos del último año".

Añade que como objeto de inversión, "la inmensa mayoría de criptomonedas o tokens no tienen ningún sentido económico porque no incorporan un valor intrínseco en sí mismas, no cuentan con una corriente de flujos y sus cotizaciones dependen exclusivamente de la especulación y de la idea de generar una demanda artificial de muchos para beneficio de unos pocos".

España, ha recordado, fue el único país del mundo que obligó desde principios de 2022 a incluir advertencias en los anuncios de criptomonedas, avisando de que no están reguladas, puede perderse toda la inversión y no son productos adecuados para minoristas.

En su opinión, la vorágine a la que ha estado sometida el mundo de las criptomonedas, los escándalos de algunas entidades, su pérdida de valor continua "puede volverse como un boomerang contra la propia reputación de la tecnología DLT, su fiabilidad y desprestigio, ensombreciendo con ello una de las tecnologías más prometedoras que pueden ser aplicadas a las finanzas".

En relación a los códigos de buen gobierno, Buenaventura ha apuntado que en estos momentos están en el proceso de publicar el primer Código de Buenas Prácticas para inversores, gestores y asesores de voto, cuyo proyecto estuvo a consulta pública durante este verano.

Sobre la futura Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente financiero, ha dicho que la misma "se plantea como multisectorial, es decir, incluyendo banca, valores y seguros", y apunta a que no cree que haya una "sensación de malestar", ya que apenas reciben unas 800 reclamaciones al año, sobre más de 11 millones de clientes de servicios de inversión, por cuestiones relacionadas con el mercado de valores o los productos financieros".

Ha añadido que, en los casos en los que la CNMV determina que el cliente lleva razón, el 80 % se resuelven por la entidad a favor del cliente, tal y como ha dicho la CNMV, y sin tener que acudir a los tribunales.

Respecto al plan de actuación estratégico para este año y el próximo, Buenaventura ha destacado que van a incidir en contribuir a la integridad y estabilidad de los mercados financieros a través de una adecuada supervisión y con ello apoyar el crecimiento económico, facilitar el acceso de las empresas a los mercados de capitales y fomentar la participación de los ciudadanos de forma segura como medio de canalizar ahorro e inversión.

Otra de las líneas claves será "mantener y reforzar nuestro mandato de protección al inversor minorista protegiendo sus intereses de los inversores y salvaguardarles frente al fraude y las prácticas inadecuadas", así como revitalizar los mercados de capitales para una transición hacia una economía más sostenible, que se enmarca en la propia estrategia de la Unión Europea.

Por último, ha destacado que la CNMV está obligada a monitorizar los efectos de la innovación financiera y tecnológica en el ámbito de los mercados financieros, evaluando su impacto y apoyando, como hasta ahora, oportunidades de desarrollo. EFE

