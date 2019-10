Presidente Cámara de Barcelona responsabiliza al Estado de los disturbios porque no ha querido negociar

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ha responsabilizado este miércoles al Estado español de los disturbios que se han producido en Cataluña a raíz de la sentencia del juicio del 1-O: "El responsable final de la situación que se ha producido esta última semana es el Estado español por no querer dialogar".

"Si se sentara a dialogar mañana, o lo hubiera hecho el martes pasado, lo otro no hubiera llegado", ha dicho Canadell en rueda de prensa al ser preguntado por la afectación de las protestas en la economía catalana.

Ha considerado lógico que la gente saliera a la calle y que se convocara una huelga general el viernes pasado, a la que ha definido como "la huelga que más impacto ha tenido en la historia reciente del país".

"Las imágenes de violencia, si hubiera habido una respuesta del Estado de sentarse a dialogar, estoy convencido de que se hubieran minimizado", ha aseverado Canadell.

"Si hay episodios de éstos es porque el Estado español no se sienta a negociar. Una cosa tan fácil como es sentarse a negociar", ha insistido, y ha considerado que los comerciantes, uno de los sectores más afectados por las protestas, deberían salir a la calle y pedir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se siente a negociar.

Para Canadell, éste es el problema de fondo: "El Estado español no sólo no nos ayuda, como siempre, sino que nos perjudica no sentándose a negociar. Es como si a ellos no les impactara lo que está pasando aquí, y es triste".

LLAMADAS DE TORRA A SÁNCHEZ

"Estabilidad política, diálogo y negociación. No nos cansaremos de decirlo", ha aseverado, y ha afeado a Sánchez que haya rehusado atender telefónicamente al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"Ya van cuatro llamadas telefónicas sin respuesta. Exigimos al Gobierno del Estado que dialogue con los representantes legítimos del pueblo de Cataluña", ha finalizado.